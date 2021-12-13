Сдала родная сестра: антиваксера Марию Шукшину заподозрили в тайной вакцинации

Актриса, по словам родственницы, всегда послушно прививалась даже от гриппа.

Родная сестра актрисы Марии Шукшиной Ольга подозревает, что та могла тайно пройти вакцинацию и продолжить при этом выступать против прививок от коронавируса. Своими мыслями она поделилась с журналистами в одном из интервью.

Ранее Ольга Шукшина отмечала, что высказывания родственницы, ее рассуждения о медицине вызывают недоумение у всей семьи, ведь у артистки нет соответствующих знаний и образования. Сестра думает, что актрису вовлекли в секту, и она стала «рупором» чужих мнений со знаменитой фамилией.

Ольга Шукшина отметила, что странности в поведении Марии начались после знакомства с бывшим настоятелем Среднеуральского женского монастыря Сергием. Когда-то Ксения Собчак попыталась снять репортаж об этом месте, но была побита и изгнана, Марию же Шукшину впустили и разрешили сделать целый фильм об учении царебожника Сергия. За этой работой последовал антиваксерский ролик. Ольга уверена, что некто «режиссирует» все действия сестры.

«Маше, наверное, сумели внушить: „Вы, дочь великого Шукшина, должны спасти человечество, а мы дадим вам тайные знания“. Ну или что-то в этом роде», — цитирует родственницу актрисы News.ru.

По словам Ольги, артистка очень похожа на мать, причем не только внешне. Обе знаменитости профессиональны, вдумчивы и выдержанны, но чрезмерная эмоциональность делает их подверженными чужому мнению, ведомыми. Стоит расхвалить — и делай с ними, что хочешь.

Ольга Шукшина призывает сестру осознать ответственность за свои действия, понять, что из-за антипрививочной публичной позиции поверившие ей люди могут погибнуть в прямом смысле. Пусть актриса делится опытом, не навязывая своего мнения, ведь иначе она вводит людей в заблуждение. Кроме того, есть вероятность, что сама-то Шукшина уже поставила прививку, но скрывает это.

«Одна из наших родственниц как-то пошутила в близком кругу, что сама Маша, может быть, давно уже тайно вакцинированная. Я это допускаю. Раньше, как мне помнится, сестра всегда послушно прививалась, даже от гриппа. Боялась заболеть», — заявила Ольга Шукшина.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, видеохостинг YouTube заблокировал канал Марии Шукшиной.