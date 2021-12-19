Диана Арбенина рассказала, как относится к творчеству Бузовой

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина является одной из самых популярных исполнительниц на отечественной сцене, однако не считает зазорным хвалить своих коллег поп-артистов. Так, она недавно призналась, что посмотрела клип на одну из последних песен Ольги Бузовой и полностью поддерживает творчество поющей телеведущей.

«Я видела клип Оли Бузовой от начала до конца. Он был очень розовый, одна из последних песен. Вообще отлично отношусь к творчеству», — заявила рокерша в беседе со «Сберзвуком».

Кстати творчество Бузовой хвалят многие представители шоу-бизнеса. Несмотря на скромные вокальные данные, она продолжает проявлять упорство, силу характера и выпускает все новые песни. Однако, имея огромную армию поклонников, находятся и критики, которые заявляют, что Бузовой стоило бы скромнее себя вести, не показывать себя полуголой и вообще завершить карьеру певицы, так как это вовсе не ее. Но телеведущая не обращает внимание на негативные выпады в ее сторону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как блогер Лена Миро отреагировала на недавний необычный образ Бузовой.