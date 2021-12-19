Диана Арбенина рассказала, как относится к творчеству Бузовой
Ранее ходили слухи, что между рокерами и поп-артистами серьезный конфликт.
Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина является одной из самых популярных исполнительниц на отечественной сцене, однако не считает зазорным хвалить своих коллег поп-артистов. Так, она недавно призналась, что посмотрела клип на одну из последних песен Ольги Бузовой и полностью поддерживает творчество поющей телеведущей.
«Я видела клип Оли Бузовой от начала до конца. Он был очень розовый, одна из последних песен. Вообще отлично отношусь к творчеству», — заявила рокерша в беседе со «Сберзвуком».
Кстати творчество Бузовой хвалят многие представители шоу-бизнеса. Несмотря на скромные вокальные данные, она продолжает проявлять упорство, силу характера и выпускает все новые песни. Однако, имея огромную армию поклонников, находятся и критики, которые заявляют, что Бузовой стоило бы скромнее себя вести, не показывать себя полуголой и вообще завершить карьеру певицы, так как это вовсе не ее. Но телеведущая не обращает внимание на негативные выпады в ее сторону.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как блогер Лена Миро отреагировала на недавний необычный образ Бузовой.
- 19 дек
- Интриги «Дома-2»: кто закрыл проект и почему его покинула Ольга Бузова
- 19 дек
- Миро высмеяла монструозный бант на голове Бузовой: «Выглядит как дурная баба»
- 17 дек
- Богохульство ни при чем: Киркоров и Бузова ослепили нарядами на премьере фильма
- 16 дек
- «Хотите такую Снегурочку?»: Полуголая Бузова ошарашила поклонников своим образом
- 16 дек
- «Как играл, так и поет»: футболист Дмитрий Тарасов запел для Анастасии Костенко
- 11 дек
- «Тесная коморка и 40 лет без секса»: Видео полуголой Бузовой в чулках заставило Миро переживать
- 10 дек
- Подписчики Ольги Бузовой рассмотрели нечто странное у нее подмышкой
- 7 дек
- «Вышла из берегов»: Ольга Бузова набрала лишние килограммы за время болезни
- 4 дек
- Экс-худрук МХАТа хочет вернуть на сцену спектакль с участием Ольги Бузовой
- 30 нояб
- Бузовой пришлось вернуться в больницу: «Мне очень нужна моя рука»
Читайте также
80%
0.16 83.50
0.34
Нашли ошибку?