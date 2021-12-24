Международная реакция на пресс-конференцию Владимира Путина

Ведущие зарубежные СМИ внимательно следили за пресс-конференцией Владимира Путина. Большинство изданий сделали акцент на гарантиях безопасности, о которых говорил российский президент.

«Россия не хочет конфликта, но нуждается в немедленны» гарантиях», — цитирует Путина Агентство Reuters

Американский канал CNN и британская газета Guardian отмечают, что Путин возложил на Запад ответственность за рост напряженности, ведь именно НАТО «подошло со своими ракетами к порогу» нашей страны.

Ответил российскому президенту и МИД Украины, заявив, что в Киеве не готовят новую военную операцию на Донбассе, а хотят мирного урегулирования в Нормандском формате. Правда, в ЛНР сообщили, что украинские войска разворачивают новые зенитно-ракетные установки «Оса» вблизи линии соприкосновения.