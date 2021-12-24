Международная реакция на пресс-конференцию Владимира Путина

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Зарубежные агентства выделили главное из выступления президента РФ.

Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина

Ведущие зарубежные СМИ внимательно следили за пресс-конференцией Владимира Путина. Большинство изданий сделали акцент на гарантиях безопасности, о которых говорил российский президент.

«Россия не хочет конфликта, но нуждается в немедленны» гарантиях», — цитирует Путина Агентство Reuters

Американский канал CNN и британская газета Guardian отмечают, что Путин возложил на Запад ответственность за рост напряженности, ведь именно НАТО «подошло со своими ракетами к порогу» нашей страны.

Ответил российскому президенту и МИД Украины, заявив, что в Киеве не готовят новую военную операцию на Донбассе, а хотят мирного урегулирования в Нормандском формате. Правда, в ЛНР сообщили, что украинские войска разворачивают новые зенитно-ракетные установки «Оса» вблизи линии соприкосновения.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина
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