Американский лидер вернулся из отпуска не в самую лучшую погоду.

Непогода, обрушившаяся на США, доставила определенные трудности и президенту Джо Байдену. Снежный буран едва не снес американского лидера с трапа самолета, когда тот пытался спуститься. Момент попал на видео, которое тут же разлетелось по соцсетям. По данным американских СМИ, глава Белого дома возвращался из Уилмингтона после новогодних праздников, однако, вероятно, выбрал не самое подходящее время для возвращения.

Байден должен был приземлиться в Вашингтоне, однако из-за снежной пурги первый борт пришлось сажать на военной базе Эндрюс. Но и на этом сложности не закончились. Когда президент спускался с трапа самолета, он едва не упал — настолько сильными были порывы ветра. Американский лидер немного покачнулся и тут же схватился за поручень. Возле воздушного судна его ожидал президентский кортеж.