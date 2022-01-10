Проблемы с сатурацией: появились подробности о состоянии и госпитализации Куравлева

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Игорь Рязов
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Появились подробности о состоянии и госпитализации Леонида Куравлева

Проблемы с сатурацией: появились подробности о состоянии и госпитализации Куравлева

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Народный артист РСФСР попал в больницу перед Рождеством. Ставшего затворником звезду фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня» забрали из пансионата для пожилых.

5-tv.ru стали известны подробности госпитализации и состояния Леонида Куравлева, который сейчас находится в реанимации.

Народного артиста РСФСР госпитализировали перед Рождеством — 5 января. Приехавшие за ним в один из московских пансионатов для пожилых людей медики скорой помощи диагностировали у актера температуру около 38 градусов по Цельсию и пониженную сатурацию на уровне 89%. Было принято решение о госпитализации.

Тесты на коронавирус звезда фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня» сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба показали отрицательный результат. Сейчас знаменитость находится в Коммунарке.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Леонид Куравлев находится в реанимации в тяжелом состоянии. После смерти любимой жены Нины, с которой он прожил более полувека, актер стал затворником, перестал сниматься и поддерживать контакты с друзьями.

В последнее время Леонид Куравлев страдал от гипертонии: у него часто кружилась голова, да и общее состояние было неважным. Летом он внезапно упал в обморок.

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