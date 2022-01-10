Леонид Куравлев попал в реанимацию в тяжелом состоянии: «Легкие поражены»

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева экстренно госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Звезда фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня» перестал дышать без чужой помощи.

Актер попал в больницу в Коммунарке еще накануне Рождества, но известно об этом стало только сейчас. Уже тогда он испытывал проблемы с дыханием. Тест на коронавирус оказался положительным.

«Он на кислороде, так как легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление», — сообщает StarHit со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Проблемы с сатурацией: появились подробности о состоянии и госпитализации Куравлева

Отмечается, что 85-летний исполнитель культовой роли Жоржа Милославского в последнее время страдал от гипертонии: у него часто кружилась голова, да и общее состояние было неважным. Летом он внезапно упал в обморок, вызывали скорую.

Леонид Куравлев давно не появляется на публике и не снимается в кино. Причина затворнического образа жизни — смерть верной супруги Нины, с которой артист прожил более 50 лет. По словам близких, Куравлев так и не смог смириться с утратой. При этом он отказался поставить жене шикарный памятник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в реанимацию попала актриса Елена Проклова. У нее диагностировали инсульт. Она уже дала комментарий о своем состоянии из реанимационной палаты.