Леонид Куравлев попал в реанимацию в тяжелом состоянии: «Легкие поражены»

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Игорь Рязов
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Звезда фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня» стал затворником после смерти любимой жены. Теперь состояние его здоровья резко ухудшилось.

Леонид Куравлев попал в реанимацию в тяжелом состоянии: «Легкие поражены»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева экстренно госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Звезда фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня» перестал дышать без чужой помощи.

Актер попал в больницу в Коммунарке еще накануне Рождества, но известно об этом стало только сейчас. Уже тогда он испытывал проблемы с дыханием. Тест на коронавирус оказался положительным.

«Он на кислороде, так как легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление», — сообщает StarHit со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Проблемы с сатурацией: появились подробности о состоянии и госпитализации Куравлева

Отмечается, что 85-летний исполнитель культовой роли Жоржа Милославского в последнее время страдал от гипертонии: у него часто кружилась голова, да и общее состояние было неважным. Летом он внезапно упал в обморок, вызывали скорую.

Леонид Куравлев давно не появляется на публике и не снимается в кино. Причина затворнического образа жизни — смерть верной супруги Нины, с которой артист прожил более 50 лет. По словам близких, Куравлев так и не смог смириться с утратой. При этом он отказался поставить жене шикарный памятник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в реанимацию попала актриса Елена Проклова. У нее диагностировали инсульт. Она уже дала комментарий о своем состоянии из реанимационной палаты.

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