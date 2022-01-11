Для кого наиболее опасно предстоящее «барическое днище» и как его пережить

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Наталья Григорьевская
Наталья Григорьевская Наталья Григорьевская Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 985

Кардиолог Маршинцева рассказала, для кого наиболее опасно «барическое днище»

Фото, видео: Depositphotos / photographee.eu; 5-tv.ru

Тема:
Погода

На старый Новый год синоптики прогнозируют резкое снижение атмосферного давления. Врач-кардиолог Юлия Маршинцева в беседе с 5-tv.ru рассказала, как пережить этот период.

На старый Новый год в Центральном и Северо-Западном регионах России синоптики прогнозируют резкое снижение атмосферного давления, специалисты называют его «барическим днищем». Врач-кардиолог Юлия Маршинцева в беседе с 5-tv.ru рассказала, для кого оно наиболее опасно.

«Когда повышается атмосферное давление, то артериальное давление снижается. И, напротив, когда давление более низкое, страдают гипертоники», — прокомментировала кардиолог.

Наиболее неприятным образом скачки атмосферного давления сказываются в том случае, если организму приходится адаптироваться к новым условиям в стрессовом режиме. При этом, как отметила Маршинцева, наиболее приспособлены к таким перепадам те пациенты, чей сосудистый тонус более устойчив.

«В группу риска входят пациенты с артериальной гипертензией: они ощущают себя хуже при низком атмосферном давлении, когда их уже скорректированное медикаментозным способом состояние начинает варьировать», — отметила кардиолог, добавив, что врачам приходится назначать таким пациентам дополнительные препараты.

Если человек не обладает повышенной чувствительностью к капризам природы, то и кардинального влияния за несколько дней «барического днища» он не ощутит, подчеркнула доктор. Единственное — чехарда атмосферного давления может сказаться на утомляемости.

Большему реагированию подвержены пациенты с лабильной психикой и слабой нервной системой: в неблагоприятный период они склонны к смене настроения и сонливости.

Чтобы нормализовать свое состояние, медики рекомендуют высыпаться и принимать контрастный душ, который, как известно, улучшает тонус сосудов.

Как ранее писал 5-tv.ru, кардиолог назвал четыре неожиданных признака сердечной недостаточности.

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