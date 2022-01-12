Телеведущий Борисов о покойном Зеленском: «Он был очень светлым человеком»
Первый ведущий программы «Прямой эфир» умер на отдыхе в Доминикане. Детали трагедии пока остаются загадкой.
Фото: Instagram @mikhail_zelenskiy
Телеведущий Дмитрий Борисов шокирован скоропостижной смертью своего коллеги Михаила Зеленского. Журналист выложил пост в Facebook и Instagram с фото покойного и словами соболезнования. Он обращался к семье усопшего, близким и родным.
«Очень, очень жаль. На отдыхе скончался Михаил Зеленский — первый ведущий ток-шоу „Прямой эфир“ и многолетний ведущий программы „Вести-Москва“. Ему было всего 46. Он был настоящим профи и, было видно, очень светлым человеком. Светлая память», — написал Борисов.
Поклонники присоединялись к словам телеведущего, выражая соболезнования в первую очередь вдове Зеленского — психологу Миле Рубинчик. После трагедии женщина перестала выходить на связь и даже удалила все посты из своей социальной сети.
По официальным данным, Михаил Зеленский умер в Доминикане. Точная причина смерти журналиста пока неизвестна. Есть предположение, что случилось это из-за инсульта. Предварительно, местные врачи не смогли оказать россиянину должную помощь, хотя и успели доставить в больницу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в посольстве РФ в Доминиканской Республике уточняют обстоятельства кончины телеведущего. Уже известно, что версию о насильственной смерти Михаила Зеленского опровергли.
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