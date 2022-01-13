Адвокат Жорин требует компенсацию от европейского регулятора за «смертельную» вакцину

Звездный адвокат Сергей Жорин всегда славился умением решать серьезные проблемы. Сложные дела, иски, претензии — раскусывал соперников «на раз»! Сегодня же оппонентом российского юриста выступает куда более весомый игрок — Евросоюз. На кону вопрос жизни и смерти. Без всяких преувеличений.

Закон и порядок

Будучи законопослушным гражданином России Сергей Жорин понимает, насколько важно в разгар COVID-19 следить за своим здоровьем и быть максимально осторожным в поездках. Особенно, заграничных. Адвокат настолько популярен и востребован, что не имеет возможности ждать окончания пандемии. Ему крайне важно свободно перемещаться за рубежом, ради чего пришлось поставить иностранную вакцину. С нее-то все и началось.

«Еще полгода назад я поставил себе российскую вакцину „Спутник V“, эффективности которой я полностью доверяю. До декабря прошлого года мне удавалось перемещаться по Европе, включая официальные учреждения. Например, Италия, которая официально не признала нашу вакцину - в некоторых случаях, в качестве подтверждения вакцинации принимала во внимание российский сертификат. Однако в канун праздников все изменилось и я вынужден был пойти на полное соблюдение местного законодательства», — поясняет звездный адвокат.

Европейский Green Pass — аналог российской системы «ковидных» QR-кодов. Большинство стран ЕС еще не признали вакцину «Спутник V», потому за границей приходится прививаться местными препаратами — «одобренными и рекомендованными» Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

Предъявляя Green Pass, путешественник может спокойно размещаться в гостиницах, ходить по ресторанам и барам, посещать объекты социнфраструктуры, а также иные ведомства, что собственно и было нужно Жорину.

Чтобы оформить себе «пропуск», известный адвокат прилетел в Хорватию, где одобрен российский «Спутник V», и поставил вакцину от компании Johnson & Johnson. Юрист мог выбрать и другие препараты, но время поджимало: в отличие от вакцин типа Pfizer, Moderna, прививка от Johnson & Johnson однокомпанентная. Это значит, QR-код можно получить уже через 15 дней после постановки укола.

«Если сначала прививка стоила денег, то потом ряд стран стали делать ее бесплатно. В частности, Хорватия. Понимая это, очень многие российские граждане устремились в европейские страны, которые ставят прививку. Даже стали организовываться целые туры вакцинации! Так было до недавнего времени, пока не произошло следующее…» — начал рассказ Сергей Жорин.

Кто тут подопытный?!

Когда 30 декабря юрист получил долгожданный QR-код, то сразу же скачал на телефон приложение Green Pass, где в режиме онлайн мог видеть страны, доступные для посещения. Сертификат о вакцинации должен был действовать на протяжении года и гарантировать Сергею Жорину свободное перемещение по Франции, Германии, Италии, Австрии и другим государствам. В то же время в ряде местных СМИ появилась информации об опасности американской вакцины, которая по мнению специалистов может вызывать сгущение крови, инсульты и инфаркты. И уже через несколько дней вся Австрия в приложении «покраснела».

«Что произошло? На сегодняшний день — это факт — Австрия не признает вакцину от Johnson & Johnson. Около двух недель назад Green Pass окрасился в красный цвет и показывает, что вакцина не действует. На очереди — Франция. А дальше — любые страны Европы», — недоуменно восклицает юрист.

www.globallookpress.com / Wolfgang Kumm via dpa

«Но больше всего меня шокировало осознание того, что все это время я получается, находился в некоей иллюзии. Долгие месяцы Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) не пропускает сертификацию российского препарата „Спутник V“, бравируя тщательным проведением исследований практически космического масштаба, доскональным изучением всех его свойств и побочек. А на деле получается, что все скорее сводится к войнам за место под солнцем. А жители Евросоюза становятся подопытными кроликами», — пришел к выводу Сергей Жорин.

Что делать тем, кто, как и Жорин, по настоятельной рекомендации властей стран Европы привился вакциной, — совершенно неясно. Проходить ли плановое и комплексное обследование, бежать ли за разъяснениями в EMA — большая загадка, ответ на которую российский эксперт все-таки нашел…

Что делать?

Сергей Жорин представил, что сделал бы на месте граждан Австрии, привитых вакциной от Johnson & Johnson. Он считает, что единственно верный путь — требовать компенсации за нанесенный вред здоровью и моральный ущерб от лиц, убеждавших доверчивых граждан в безопасности препарата. Мало того, что появились серьезные риски смерти, так еще образовался ряд проблем на работе из-за блокировки пропусков.

«Получается, государство заставило меня использовать медпрепарат, который вредит жизни! Но самое возмутительное другое: сначала гарантировав, что у меня будет свободное перемещение минимум на год, они взяли и аннулировали мой сертификат. Таким образом меня заставляют идти делать еще одну вакцину. Какого черта, простите? А не признают ли новую вакцину опасной?!» — рассуждает звездный адвокат.

Юрист уверен: если государства ЕС заставляют людей прививаться потенциально опасными препаратами, значит, должны иметь достаточно средств для выплаты компенсаций. В противном случае схема с пропусками и вакцинами не имеет никакого смысла, зато шанс оказаться на «том» свете достаточно велик.

«Вот это все, на мой взгляд, огромнейшая проблема даже для законопослушных людей. Если уж государство одобряет вакцину, а потом выясняется, что она смертельно опасна, тогда нужно выплачивать компенсацию. И такой опыт в ряде европейских стран уже был, когда свирепствовала эпидемия свиного гриппа. За вредоносную вакцину пришлось выплачивать многомиллионные компенсации. Это, во-первых. А во-вторых, уж точно не аннулировать сертификат до окончания срока действия, чтобы люди дважды не становились пострадавшими то ли от какого-то заговора, то ли от каких-то междоусобиц внутри фармацевтических компаний», — заключил Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что юрист Сергей Жорин помог россиянам разобраться в правилах вывоза детей за границу в разгар пандемии.