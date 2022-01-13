Переписка Зеленского с другом накануне смерти: «Надежды на встречу не оставляю»
Встреча старых приятелей и коллег так и не состоялась. Во время путешествия в Доминикану телеведущий скончался в результате инсульта.
Фото: Instagram @mikhail_zelenskiy
Друг телеведущего Михаила Зеленского, продюсер Николай Сергеев, рассказал о переписке с ним накануне трагедии — известный российский журналист скоропостижно скончался во время заграничного путешествия.
Сергеев и Зеленский вместе работали над проектом канала «Россия-Культура» под названием «Билет в Большой». Незадолго до поездки хотели встретиться, но плотный график и подготовка к вылету не позволили.
«Коля, спасибо большое за приглашение. К сожалению, не смогу быть — улетаем на Новый год на моря. Но надежды на встречу не оставляю», — писал другу журналист. Встрече не суждено было случиться.
Сергеев опубликовал в Facebook фото с Зеленским и скриншот переписки. Сокрушался о раннем уходе друга из жизни и обещал написать о нем через несколько дней. Сейчас, отметил он, на рассказ о коллеге и близком человеке не хватит эмоциональных сил.
Михаил Зеленский внезапно скончался во время отпуска в Доминиканской Республике. Там журналист отдыхал с третьей супругой — психологом Милой Рубинчик. Пара традиционно отмечала Новый год в экзотической стране. У 46-летнего телеведущего случился инсульт, он был экстренно госпитализирован, но врачи не сумели его спасти.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, врач назвал причину «молодого» инсульта Михаила Зеленского.
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