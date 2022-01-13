Политолог Марков объяснил начало запрета в ЕС вакцины Johnson&Johnson коррупцией в ВОЗ

Политолог Сергей Марков заявил, что Всемирная организация здравоохранения является коррупционной, и при этом имеет мизерный бюджет, зависимый от западных стран. Именно потому, считает он, ВОЗ поспешно разрешает в ЕС американские вакцины вроде Johnson& Johnson.

Ранее управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США сообщило, что препарат Johnson& Johnson (J&J)имеет редкий побочный эффект — это нарушения свертываемости крови, называемый иммунной тромбоцитопенией. В начале октября прошлого года о вероятности двух новых редких побочных эффектов заявил Комитет по безопасности медикаментов Европейского агентства лекарственных средств (ЕАЛС), при этом добавив к J&J англо-шведскую AstraZeneca.

Однако, под запрет пока в Австрии, как заявил ранее 5-tv.ru адвокат Сергей Жорин, попал именно американский медикамент. Green Pass, привившихся J&J, не действует с 3 января. Будет ли подобный запрет принят в остальных странах ЕС, покажет время. Предварительно, следующая на очередь Франция. Однако пока официальных заявлений не было.

«ВОЗ — это довольно бедная, если не сказать нищая организация. У нее много программ, но бюджет у нее до сих пор был равен бюджету американского госпиталя одного. <…> Они очень серьезно зависят о спонсорских программ, которые они получают от самых богатых правительств США и Канады, отчасти Евросоюза, и от крупных фармкомпаний. По их просьбе они делают облегченные форматы для признания вакцин только для крупных фармкомпаний этих стран», — рассказал Марков 5-tv.ru.

По его словам, речь идет о прибыли в десятки миллиардов долларов, и, чтобы не допустить утечки, ВОЗ может оказывать огромное политическое давление и воздействовать взятками на системы здравоохранения и отдельных чиновников.

«Вряд ли Johnson & Johnson сделали хитрый заговор против человечества, сделав плохую вакцину. Нет, просто очень сильно спешили и хотели сделать однокомпонентную. Понятно, что делая однокомпонентную, вы выигрываете конкуренцию у других, но Johnson& Johnson, учитывая что это огромная корпорация, были уверены в своих коррупционных возможностях добиться одобрения этой вакцины, и оказались правы», — заключил Марков.

Как писал 5-tv.ru, ранее адвокат Сергей Жорин, привившийся вакциной Johnson & Johnson, заявил, что есть основания требовать от европейского регулятора компенсации за продвижение потенциально опасной прививки. В противном случае схема с пропусками и вакцинами не имеет никакого смысла.