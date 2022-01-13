Пригожин счел скандал с вакциной Johnson& Johnson большой проблемой: «Трагедия!»

Вот уже которую неделю не утихают споры вокруг иностранной вакцины от COVID компании Johnson& Johnson. Сначала в ЕС препарат рекомендовали к использованию, а затем вдруг объявили о смертельной опасности и постепенно стали запрещать. Что делать тем, кто уже привился, непонятно. В сложной ситуации, как и тысячи граждан РФ, оказался знаменитый адвокат Сергей Жорин. Доверив судьбу «знающим» лицам, он сделал укол, который по факту не дал никакого результата, а может и вовсе навредил… Люди всего лишь хотели свободно перемещаться по Европе, а получили большие проблемы.

Свое мнение по поводу происходящего выразил и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru бизнесмен признался: он тоже сделал иностранную вакцину, чтобы спокойно путешествовать, но в итоге оказался заблокированным. Как такое возможно, а главное — почему?

Чего ждать?

«Я уверен, что вакцина стала поводом для политических сведений счетов. За всей этой „иглой“ стоит какая-то игра. Я влил в себя все, что возможно. И что мы наблюдаем? Люди болеют. Приходится делать тестирование. Нас заставляют тратить на это деньги», — сокрушался Пригожин.

Музыкальный продюсер провел аналогию с ситуацией Жорина. Теперь, оказавшись не у дел, адвокат будет вынужден делать другую иностранную вакцину, вторую по счету после российского «Спутника V», чтобы посещать государства Европы для решения рабочих вопросов. Сертификат о вакцинации препаратом Johnson& Johnson аннулировали без предупреждения — других вариантов нет. Как нет и понимания, кто должен заплатить за риски и лживые обещания.

«Волнами все происходит. Время от времени какая-то мутация. Мы не можем выйти из сложившейся ситуации в течение нескольких лет. Я к дочке не лечу на день рождения в Нью-Йорк, боюсь, не возьмут мой Pfizer или „Спутник V“. Вакцина должна служить тому, чтобы спасть человеческие жизни, и неважно, какая страна ее производит!» — констатировал продюсер.

Иосиф Пригожин заявил, что ему очень жаль людей, попавшихся на уловки властей стран ЕС. Следуя искреннему желанию быть законопослушными, многие подвергли себя опасности. По мнению бизнесмена, ситуация сродни той, что происходит на Украине. Ни с того ни с сего российских медийных персон перестали пускать на территорию. Якобы «угрожают безопасности». Ровно то же самое, утверждал собеседник 5-tv.ru, происходит на Западе с вакцинами.

«Это стратегия не добрососедских отношений, а дестабилизации других стран. Вот, собственно говоря, и все. Безусловно, болезнь существует. Но… <…> Демократия — это свобода слова. Ее нет. Демократия — это свобода передвижения в мире. А где же вы видите свободу передвижения? Ее нет. Мы никому не нужны. Понимаете, в чем трагедия?» — сказал Пригожин.

Музыкальный продюсер пообещал позвонить адвокату Сергею Жорину, чтобы поддержать его в непростой ситуации борьбы с ЕС и странными «ковидными» законами. Также бизнесмен пожелал терпения и сил всем россиянам, кто столкнулся с похожей ситуацией.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как политолог прокомментировал внезапный отказ ЕС от вакцин компании Johnson& Johnson.