Кто заинтересован в продолжении судебных разбирательств вокруг дела о ДТП с участием блогера Эдварда Била? Таким вопросом задался в комментарии для 5-tv.ru защитник пранкера и звездный адвокат Сергей Жорин.

Пресненский районный суд Москвы 18 января начнет заново рассматривать уголовное дело в отношении Эдварда Била. В середине декабря прошлого года он было направлено на новое рассмотрение решением судебной коллегии по уголовным делам второго кассационного суда в связи с удовлетворением представления прокурора Москвы. Сторона обвинения просила отменить ранее вынесенный приговор ранее в связи с его чрезмерной мягкостью и направить дело на новое рассмотрение.

«Что здесь крайне важно, — подчеркивает Жорин. — В рамках этого дела есть потерпевшая, которая примирилась с подсудимым и которую устраивал тот приговор, который был вынесен ранее. Кроме того потерпевшая обращала внимание суда, что длительные судебные процессы, причиняют ей определенные беспокойства. То есть она устала от этого всего».

Адвокат обратил внимание на тот факт, что всем известно о полном урегулировании с потерпевшей особенностей материального характера. Кроме того, Бил не только принес извинения и достиг определенных соглашений с потерпевшей, но и искренне раскаялся.

«Он понял, без преувеличения, весь ужас произошедшего», — заявил Жорин.

Еще одним, немаловажным аспектом является тот факт, что недавно у Эдварда родился ребенок, что усилило его финансовую нагрузку.

«Он должен его содержать. Содержать свою жену. А также выполнять те договоренности, которые он достиг с потерпевшей. Я не готов раскрывать конфиденциальные договоренности. Но свои обязанности он должен выполнять перед потерпевшей до ее полного выздоровления», — обращает внимание адвокат.

То, что дело направлено на новое рассмотрение и то, что Билу избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, подчеркивает Жорин, не дает ему возможности работать, зарабатывать и ставит под угрозу выполнение договоренностей и содержание его близких.

«Возникает вопрос: кто заинтересован и кому выгодно новое рассмотрение? Если потерпевшую устроил приговор, она устала от этих бесконечных судебных процессов. Приговор в определенной степени устроил и подсудимого, и он выполняет все договоренности», — вопрошает адвокат.

Ранее Сергей Жорин рассказал в интервью 5-tv.ru и проекту «ОтЛичная жизнь» о том, почему в свое время согласился защищать интересы Эдварда Била в деле о ДТП, несмотря на общественное мнение.