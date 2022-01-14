Друг Зеленского раскрыл дату и подробности транспортировки тела ведущего в Россию

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 1 114

Друг Михаила Зеленского рассказал подробности транспортировки его тела в Россию

Фото, видео: РИА Новости / Евгений Самарин; Instagram @nikolkasergeev, 5-tv.ru

Тема:
Умер телеведущий Михаил Зеленский

Известный телеведущий умер на 47-м году жизни в Доминиканской Республике, куда приехал вместе с женой, чтобы отметить новогодние праздники.

Тело покойного телеведущего Михаила Зеленского транспортируют в Россию в ближайший понедельник, 17 января. Точная дата похорон, место и время проведения церемонии прощания пока неизвестны. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сообщил близкий друг и коллега умершего, режиссер Николай Сергеев.

«Вдова мне вчера написала, что вся информация по прощанию будет во вторник, 18 января. Учитывая, что в понедельник Мишу перевозят, наверное, во вторник уже будет верифицированная информация. Когда такие обстоятельства, что человек находится вообще на другом конце света, его тело, все согласовать, с мамой решить, с папой решить — это все, конечно, очень непросто. Слишком нестандартная ситуация, мягко скажем», — заметил Сергеев.

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Знаменитого телеведущего не стало 11 января. Он умер в Доминикане, где отдыхал вместе с супругой Милой Рубинчик.

До настоящего времени считалось, что причиной смерти Михаила Зеленского стал инсульт. Однако несколько часов назад появилась другая версия произошедшего. 5-tv.ru писал, что точную причину смерти 46-летнего Михаила решился назвать его близкий друг.

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