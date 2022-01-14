Названы предварительные дата и место похорон Михаила Зеленского

Знаменитый телеведущий скончался в Доминикане в возрасте 46 лет. Предварительной причиной смерти назван инсульт, но друг знаменитости уверен, что это не так.
Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский; Instagram @nikolkasergeev, 5-tv.ru
Знаменитого телеведущего Михаила Зеленского могут похоронить в ближайший четверг, 20 января. Предварительно, тело журналиста упокоится на Троекуровском кладбище столицы, рядом с коллегами. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сообщил близкий друг усопшего, режиссер Николай Сергеев.
«Насколько я понимаю, прощание планируют где-то на четверг (20 января - Прим. ред.). У меня информация из своих источников в ВГТРК, потому что там полностью занимаются этим вопросом. Звучит Троекуровское кладбище», — отметил товарищ Зеленского.
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Сергеев уточнил, что вдова журналиста — психолог Мила Рубинчик — прилетит в Москву заранее, чтобы контролировать организацию похорон. Тело Михаила Зеленского должны транспортировать в Россию из Доминиканы, где произошла трагедия, в понедельник, 17 января. Если все пойдет по плану, во вторник женщина выйдет на связь и сообщит официальную дату и место похорон знаменитости. Будет ли гражданская панихида — пока не известно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что близкий друг Михаила Зеленского опроверг версию инсульта как причину смерти журналиста. По мнению товарища усопшего, трагедия произошла из-за проблем с сердцем.
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