«Выбросили в отстойник»: мать актрисы Коренной о поведении детей Куравлева

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 044

Мать актрисы Валерии Коренной осудила поведение детей Леонида Куравлева

«Выбросили в отстойник»: мать актрисы Коренной о поведении детей Куравлева

Фото: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya

Тема:
Леонид Куравлев

Пока врачи борются за жизнь тяжелобольного артиста, в адрес его детей не утихает критика.

Вдова одного из лучших джазовых гитаристов СССР Николая Коренного, мать актрисы и певицы Валерии Коренной Жанна возмущена поведением сына и дочери звезды фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Куравлева, который провел последние годы в доме престарелых. Сейчас артист находится в больнице.

«Извините, выбросили из привычной жизни в своем доме в отстойник (не важно, как называют это заведение, где предлагают участие в самодеятельности рисование, вязание, всякие кружки). Ужасная комната, вещи на полу. Извините, хочется орать, выть, слов нет. <…> Простите, мысли путаются от кошмара, который увидела. Сейчас он в больнице. Дай Бог здоровья, а детям прозрения. Позор! Детям прозрения. Позор!» — приводит гневные слова Коренной «Экспресс газета».

Она отметила, что скоромнее народного артиста, чем Куравлев она не встречала. Вдова Коренного пожелала Куравлеву как можно скорее выздороветь и забыть произошедшие события как страшный сон.

Именно из пансионата 85-летний Леонид Вячеславович попал в больницу. Изначально у него выявили пневмонию. Вскоре выяснилось, что актеру требуется срочная операция на желудке — он не мог самостоятельно принимать пищу. Сейчас состояние знаменитости оценивается как тяжелое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в каких условиях больной Куравлев жил в доме престарелых. 

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