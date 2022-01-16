«Возрастная патология»: как и почему коронавирус приближает раннее старение

Инфекция провоцирует развитие заболеваний, которые должны были возникнуть у человека лишь годы спустя.

Коронавирус отличается особым коварством и способен нанести вред организму не только непосредственно во время болезни, но и в долгосрочной перспективе. Специалисты отмечают, что новая инфекция способствует обострению многих патологий, которые обычно проявляются только в пожилом возрасте. О том, действительно ли COVID-19 может ускорить процессы старения рассказал врач-геронтолог Кирилл Прощаев.

По словам доктора, пока нельзя дать однозначный ответ на этот вопрос, так как прошло недостаточное количество времени с начала пандемии. Реальные результаты исследования можно будет получить минимум через пять лет. Тогда станет ясно, насколько активно коронавирус приближает наступление старости.

Однако уже сейчас понятно, что многое зависит от правильно подобранного лечения и процесса восстановления.

«Если грамотный подход, терапия не вызвала осложнений, тогда купировать процесс старения можно. Однако в большинстве случаев главенствующую роль играет все же тот фактор: подвержен ли человек преждевременному старению или нет. С помощью правильно подобранной терапии можно немного оттянуть этот процесс, но не исключить его», — отметил эксперт в интервью изданию «Вечерняя Москва».

Как рассказал врач-вирусолог Анатолий Альтштейн, болезнь провоцирует ускоренное возникновение хронических скрытых болезней.

«Отчасти коронавирус не то чтобы приближает старение, он ускоряет развитие заболеваний, которые должны были возникнуть годы спустя. А ковид быстрее спровоцировал их дебют. Можно ли ускоренное развитие какой-либо патологии считать косвенным признаком старения? Думаю, да!» — уверяет доктор.

По имеющимся данным, коронавирус негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Уже понятно, что после себя вирус в отдельных случаях отставляет «бомбу замедленного действия» в виде тромбозов, которые становятся причиной инфарктов и инсультов у молодых пациентов с такой же частотой, как и у людей пожилого возраста.

Между тем, в России могут создать вакцину на основе сразу нескольких штаммов коронавируса. На фоне появления новых мутаций Sars-cov-2 этот вопрос сейчас активно обсуждают в центре имени Гамалеи. Пока же у россиян есть на выбор несколько разработанных отечественными учеными вакцин, которые могут обезопасить от тяжелого течения заболевания и летального исхода. Среди них «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак», «Спутник Лайт» и «Эпиваккорона-Н».

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