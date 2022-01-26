Вдова Градского впервые заговорила о дележке наследства: «Никто не будет обижен»

Вдова Александра Градского Марина Коташенко, хранившая молчание после смерти маэстро, выступила с официальным обращением «ко всем, кто знал, любил и уважал Александра Градского».

Коташенко отмечает, что все близкие Градского тяжело переживают его уход, а она сама сейчас сосредоточилась на здоровье и безопасности своих детей. Также она упоминает о нападении на нее и ограблении и выражает уверенность, что «следствие разберется и виновные понесут наказание».

Кроме того, Коташенко возмущается нездоровым интересом, который возник вокруг семьи Градского после его смерти.

«У всех нас, его близких людей, вызывает досаду, недоразумение и горечь то, что имя Александра Борисовича все чаще звучит в скандальных хрониках. Выливаются потоки грязи, смакуются факты, даже близко не соответствующие действительности, выворачивается грязное белье — все это отбрасывает тень на имя Мастера, так много сделавшего для отечественной культуры», — заявляет вдова Градского.

Наконец, Коташенко сообщает о наследстве артиста, которое, как она заверяет, будет поделено по закону.

«Поверьте, вопросы наследства сейчас решаются спокойно и профессионально, как положено по закону. Никто не будет обижен, никто никого не собирается обделять», — подчеркивает Коташенко в письме, опубликованном MK.RU.

Ранее сестра Градского Наталья возмутилась из-за слухов о войне за его наследство, которая якобы началась между вдовой музыканта и его старшими детьми Даниилом и Марией. Женщина потребовала прекратить травлю детей маэстро.

Александр Градский скончался в конце ноября прошлого года. А спустя почти два месяца его вдову Марину Коташенко ограбили. По ее словам, преступники сымитировали ДТП с участием ее авто, после чего забрались к ней в машину. Угрожая расправой, грабители заставили ее отвезти их к ней домой. В результате они якобы забрали у нее 100 миллионов рублей. Предполагаемого преступника полиция задержала. Поиск других участников нападения продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказал о всех версиях ограбления вдовы Александра Градского.