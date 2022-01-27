Фадеев назвал Бузову жертвой своего окружения: «Почему нужно быть певицей?»

Известный продюсер отказался осуждать поющую ведущую за то, что она пытается быть певицей и актрисой. Однако считает, что ей нужно работать в другой сфере.

Музыкальный продюсер Максим Фадеев выразил свое уважение поющей телеведущей Ольге Бузовой после ее неудачного выступления без фонограммы на онлайн-мероприятии VK Fest. Он считает, что 36-летняя знаменитость могла бы найти себя в другой сфере, но образ эпатажной светской львицы не дает ей этого сделать. Фадеев во всем винит окружение певицы, которое потворствует ее «талантам».

«Я никогда не буду осуждать эту девчонку, которая пытается зарабатывать деньги любым способом. Люди рядом с ней толкают ее на разные странные поступки. Поэтому вина тут даже не Бузовой, а тех, кто легализует ее в публичном пространстве как певицу и актрису — я имею в виду продюсеров, руководителей телеканалов, театров», — отметил Фадеев.

Ольга Бузова и ее концертный директор Арам Арчер; Instagram @aram_archer

Продюсер уверен, что в этой ситуации Ольга является жертвой окружающих ее людей. Он отметил, что поющая ведущая не сама выбирает свой путь, хотя, по мнению Фадеева, она могла бы реализовать себя как хорошая телеведущая.

«Виновата не она, она тоже жертва тех людей, которые на этом зарабатывают, обманывают ее, говоря, что у нее все хорошо получается. <…> Девочка не в своей профессии — это очевидно. Она прекрасная телеведущая. Почему нужно быть обязательно еще певицей, актрисой, космонавтом, кем угодно, только не тем, что у тебя лучше всего получается?» — добавил исполнитель в своем прямом эфире в Instagram.

Ольга Бузова, судя по записи онлайн-мероприятия VK Fest в конце 2021 года, спела из-за отключенной фонограммы своим настоящим осипшим и тихим голосом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие подарки Ольга Бузова получила от друзей и продюсеров на свой 36-й день рождения.