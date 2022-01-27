Марина Хлебникова вернулась в свою квартиру и показала последствия страшного пожара

Известная российская певица серьезно пострадала в результате пожара, который произошел в ее квартире 18 ноября.

Марина Хлебникова вернулась в свою квартиру после страшного пожара. Она опубликовала короткую видеозапись на своей странице в Instagram. Судя по голосу артистки (своего лица она не показала), настроение и самочувствие у нее хорошее, так что переживать за нее не стоит.

«Вот заехала сегодня к себе в квартиру, посмотреть, как идет ремонт. Цветы живые все, так что все хорошо», — отметила певица.

Instagram @marina_hlebnikova_official

В распоряжении «Известий» оказалась запись, на которой можно увидеть певицу. Артистка выглядит достаточно бодрой, оптимистично настроенной. Квартира же серьезно пострадала из-за огня. В жилище идет масштабный ремонт.

Марина Хлебникова сильно пострадала в результате пожара в своей квартире 18 ноября 2021 года. Она отравилась токсичными газами и получила сильные ожоги. Сотрудники МЧС успели вовремя спасти звезду. По слухам, серьезно пострадало лицо певицы, однако она отрицает это.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марина Хлебникова выпустила оптимистичный клип о Петербурге после выписки из больницы.