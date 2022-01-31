Анна Бузова шокирована миллионными счетами за мебель в новое жилье

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 035

Сестра поющей телеведущей обустраивает квартиру, и ей это влетает в копеечку.

Анна Бузова шокирована миллионными счетами за мебель в новое жилье

Фото: Instagram @annabuzova

Тема:
Ольга Бузова

Бизнесвумен Анна Бузова, младшая сестра поющей телеведущей Ольги Бузовой, потратила на ремонт новой квартиры миллионы рублей, а теперь ей предстоит еще оплачивать люксовую мебель. Этим она поделилась в сторис своего Instagram-аккаунта.

«Нам тут прислали просчет на мебель. Я чуть телефон не выронила. Учитывая, что вложено уже в ремонт около пяти-шести миллионов, и надо еще минимум два-три, на мебель пять миллионов мы точно не закладывали», — поделилась девушка.

Instagram @annabuzova

Известно, что Бузова-младшая живет с бизнесменом Константином Штрыковым. Пара обустраивает квартиру, куда планирует заехать в ближайшее время. Ходят слухи, что элитную недвижимость им помогла купить знаменитая родственница. Однако, как писал 5-tv.ru, Анна Бузова высмеяла заявление старшей сестры о помощи в покупке квартиры.

Тема:
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