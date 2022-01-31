Что стало с могилой Юлии Началовой спустя два года после смерти

Могилу Юлии Началовой сняли на видео в день рождения певицы
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Известная артистка умерла на 39-м году жизни, не сумев побороть тяжелый недуг.
Сегодня, 31 января, певица Юлия Началова могла бы отметить свой 41-й день рождения. Звезда эстрады скончалась в 2019 году и была захоронена на Троекуровском кладбище столицы. 5-tv.ru показывает, что стало с могилой артистки спустя два года после смерти.
Юлия Началова всегда была улыбчивой и жизнерадостной. О проблемах со здоровьем говорить не любила, да и к чему? Ведь у каждого — свое. Последние годы жизни артистка постоянно ходила в перчатках и не просто так: скрывала руки, изувеченные подагрой. Однажды при обследовании у звезды обнаружили и сахарный диабет, который добавил серьезных проблем. Попав в больницу с обычной травмой ноги, она заработала сепсис и скоропостижно скончалась. В шоке были не только родные и близкие, но и фанаты.
Певицу хоронили со всеми почестями. Проститься с ней пришли десятки людей. За могилой Началовой сегодня пристально следят: памятник, украшенный большой фотографией улыбчивой дивы, и надгробная плита всегда чисты. Рядом — букеты. Покой красавицы охраняет добрый ангел, поселившийся в углу, неподалеку от цветочных ваз.
Ранее 5-tv.ru рассказал, кто из знаменитостей упрекает Юлию Началову в причастности к собственной смерти и почему.
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