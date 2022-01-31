Что стало с могилой Юлии Началовой спустя два года после смерти

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 4 665

Могилу Юлии Началовой сняли на видео в день рождения певицы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Тема:
Юлия Началова

Известная артистка умерла на 39-м году жизни, не сумев побороть тяжелый недуг.

Сегодня, 31 января, певица Юлия Началова могла бы отметить свой 41-й день рождения. Звезда эстрады скончалась в 2019 году и была захоронена на Троекуровском кладбище столицы. 5-tv.ru показывает, что стало с могилой артистки спустя два года после смерти.

Юлия Началова всегда была улыбчивой и жизнерадостной. О проблемах со здоровьем говорить не любила, да и к чему? Ведь у каждого — свое. Последние годы жизни артистка постоянно ходила в перчатках и не просто так: скрывала руки, изувеченные подагрой. Однажды при обследовании у звезды обнаружили и сахарный диабет, который добавил серьезных проблем. Попав в больницу с обычной травмой ноги, она заработала сепсис и скоропостижно скончалась. В шоке были не только родные и близкие, но и фанаты.

Певицу хоронили со всеми почестями. Проститься с ней пришли десятки людей. За могилой Началовой сегодня пристально следят: памятник, украшенный большой фотографией улыбчивой дивы, и надгробная плита всегда чисты. Рядом — букеты. Покой красавицы охраняет добрый ангел, поселившийся в углу, неподалеку от цветочных ваз.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто из знаменитостей упрекает Юлию Началову в причастности к собственной смерти и почему.

Тема:
Юлия Началова
31 янв
Смертный приговор: Кто из знаменитостей умер от заражения крови, как Началова
27 янв
Солнцев унизил покойную Началову: «Погибла от собственной глупости»
24 янв
Проспект Началовой: москвичи выступили против переименования улицы в честь певицы
22 янв
Разлука или неверность? Почему Алдонин развелся с Началовой и как поддержал дочь
17 янв
Предсказала судьбу дочери: Алдонина показала архивное видео с Началовой, оказавшееся пророческим
3 янв
Похоронили всех: мать Началовой защитила внучку Алдонину от клеветников
3 янв
Дочь Началовой не позвали отмечать Новый год в отчий дом — мачеха оправдалась
2 янв
Дочери покойной Юлии Началовой посоветовали пойти к психологу: «Есть риск»
27 дек
Семья Юлии Началовой пережила сразу две трагедии после смерти певицы
26 дек
Насколько опасно рожать ребенка от умершего родителя
-3° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.47
-0.35 86.50
-0.14
Под счастливым числом: названы даты рождения людей, которым повезет в 202...

Последние новости

18:16
Перенесшую инсульт актрису Елену Проклову выписали из больницы
18:14
В Чехии рассказали, какой способ поможет решить конфликт между РФ и НАТО
18:02
Впавшие в анабиоз игуаны десятками падают на головы прохожих во Флориде
17:57
Видео: Как выглядит могила Веры Глаголевой через четыре года после трагедии
17:50
Казенный вопрос: Был ли когда-нибудь сухой закон в России?
17:48
Ледяная глыба во Владивостоке стала новым арт-объектом на набережной

Сейчас читают

Смертельные риски: что такое тромбоциты и как проверить их норму в крови
Исполнить мечты и привлечь богатство: Что нужно делать 1 февраля, когда китайский Новый год совпадет с новолунием
Даты рождения людей, чья жизнь кардинально и бесповоротно изменится в 2022 году
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год