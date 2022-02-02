Расширение газового контракта с Россией для Венгрии — не политический вопрос. Это забота о безопасности поставок и абсолютно правильное решение, так как не заявления политиков, а конкретные кубометры голубого топлива согревают дома и квартиры венгров. Так прокомментировал результаты переговоров Владимира Путина и Виктора Орбана глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью «Известиям».

По словам дипломата, другие страны ЕС и НАТО не оказывают давление на его страну за сотрудничество с «Газпромом». В первую очередь потому что в этом есть очевидный практический смысл, во вторую — так как многие европейские государства, в том числе сильные и богатые, в качестве поставщика газа выбирают именно эту российскую компанию. Было бы смешно, отметил Сийярто, с их стороны называть взаимодействие с Москвой нежелательным. Кроме прочего, без исключения все договоренности с российскими энергетическими компаниями прошлых лет были исполнены.

«Что касается газа, то для нас это не политический вопрос. Никакие политические заявления не согреют дома и квартиры венгров. Для этого нужен газ. А реальность такова, что, учитывая инфраструктурные обстоятельства, единственный способ получить значительные объемы газа — это Россия и "Газпром“», — сказал глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Венгрия — одна из немногих стран НАТО, стабильно поддерживающая конструктивные отношения с РФ. Сийярто заметил, что членство в альянсе не должно и не лишает его государство возможности такого сотрудничества. Он также выразил надежду, что в будущем примеру Венгрии последуют и другие страны.

Дипломат напомнил о старте диалога между Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом. Волна, как он выразился, запущена, и хочется верить, процесс окажется продуктивным.

«Я надеюсь, что они (Москва и Вашингтон) продолжат этот диалог. Мы просим их продолжить», — Сийярто.

Как известно, проекты договоров о гарантиях стратегической безопасности, предложенные Россией, не были тепло встречены американской стороной. Одним из важных пунктов в этих документах числится предложение о нерасширении НАТО на Восток. Венгрия, по словам главы МИД, отнеслась к нему с пониманием.

«Я надеюсь, что этот вопрос можно будет решить. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы — государство-член НАТО, член ЕС, и у нас до сих пор хорошие отношения с Россией. Это означает: если вы строите отношения на взаимном уважении, то для вас в принципе нет никаких препятствий», — отметил дипломат.

Сийярто также высказался о положении венгров на Украине. В западной части страны, как заметил он, проживает более 150 тысяч его соотечественников, не мигрантов, а коренных жителей, членов общины, которая находится там веками. С 2016 года, подчеркнул глава МИД, венгров в Закарпатье притесняют. Это касается и введения положения об использовании родного языка в образовании, и других инициатив, периодически предлагаемых украинским парламентом.

Как говорит дипломат, Будапешт не просит у Киева дополнительных прав, ничего лишнего. Единственно важное — восстановить утраченные. Однако позитивных подвижек ждать не приходится.

«Всякий раз, когда с нашей стороны делается какой-либо жест или проходит встреча на высоком уровне, за этим обычно следуют дальнейшие шаги по ухудшению положения венгерской общины. И это то, чего мы просто не понимаем. То, что делают наши украинские друзья, невозможно понять. Это так непрагматично. Я надеюсь, что они изменят свой подход», — добавил Сийярто.

Осветил министр иностранных дел и актуальный вопрос мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Венгрия продолжает переговоры с Россией по запуску производства вакцины «Спутник V» на своей территории. Дипломат выразил благодарность за сотрудничество и особенно выделил вклад министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

«Мы привили "‎Спутником V“‎ почти миллион венгров, включая меня. Российская вакцина очень хорошо показала себя в Венгрии. И я считаю, что единственная причина, по которой "‎Спутник V" не был признан Европейским медицинским агентством, — чисто политическая», — заметил глава МИД.

Как рассказал Сийярто, его государство в данный момент строит национальный завод по производству вакцин, который сможет поставлять несколько типов препаратов. И Венгрия очень заинтересована, чтобы в их числе был и «‎Спутник V»‎. Предоставлять российскую вакцину мировому рынку — выгодный бизнес, уверен дипломат.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о результатах переговоров премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Путина.