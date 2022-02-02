С какими звездами рядом упокоился Куравлев на Троекуровском кладбище

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с могилы артиста.
Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; 5-tv.ru
Звезда легендарных советских фильмов Леонид Куравлев упокоился на Троекуровском кладбище рядом с женой, с которой прожил более 50 лет в счастливом браке. По просьбе звезды на могиле его супруги Нины уже давно установили памятник, на котором заранее было высечено также имя Куравлева и его дата рождения.
В распоряжении 5-tv.ru появилось эксклюзивное видео с могилы артиста. На нем видно, что она усыпана цветами и венками с памятными словами близких. Также на кадрах можно разглядеть, кто упокоился рядом со знаменитостью. По правую сторону от его могилы похоронен советский и российский дирижер Николай Некрасов — он ушел из жизни в марте 2021 года. По левую сторону от могилы Куравлева упокоился телеведущий, юморист, актер Владимир Ухин, он скончался в апреле 2012 года.
Также неподалеку от места захоронения Куралева последнее пристанище обрел пианист, педагог Николай Петров. Его жизнь оборвалась в марте 2011 года.
К слову, сын артиста Василий Куравлев заявил на прощании, что отец для него «перешел в другое измерение», поэтому в будущем они еще смогут общаться.
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