С какими звездами рядом упокоился Куравлев на Троекуровском кладбище

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Шеф-редактор сайта Эксклюзив 1 426

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с могилы артиста.

Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; 5-tv.ru

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Звезда легендарных советских фильмов Леонид Куравлев упокоился на Троекуровском кладбище рядом с женой, с которой прожил более 50 лет в счастливом браке. По просьбе звезды на могиле его супруги Нины уже давно установили памятник, на котором заранее было высечено также имя Куравлева и его дата рождения.

В распоряжении 5-tv.ru появилось эксклюзивное видео с могилы артиста. На нем видно, что она усыпана цветами и венками с памятными словами близких. Также на кадрах можно разглядеть, кто упокоился рядом со знаменитостью. По правую сторону от его могилы похоронен советский и российский дирижер Николай Некрасов — он ушел из жизни в марте 2021 года. По левую сторону от могилы Куравлева упокоился телеведущий, юморист, актер Владимир Ухин, он скончался в апреле 2012 года.

Также неподалеку от места захоронения Куралева последнее пристанище обрел пианист, педагог Николай Петров. Его жизнь оборвалась в марте 2011 года.

К слову, сын артиста Василий Куравлев заявил на прощании, что отец для него «перешел в другое измерение», поэтому в будущем они еще смогут общаться.

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