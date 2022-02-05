Любящая жена или аферистка: что могло стоять за смертью Александра Градского

В биографии вдовы композитора множество белых пятен, что заставляет усомниться в ее честности, считает психолог.

Вдова Александра Градского Марина Коташенко, ставшая не так давно героиней криминальных сводок, по неизвестной причине скрывала свой настоящий возраст и место рождения.

Во всех официальных источниках указано, что актриса появилась на свет в 1984 году в Киеве, однако журналисты обнаружили документы, согласно которым Коташенко родилась в Житомире в 1980-м.

Психолог Елена Перелыгина в программе Пятого канала «Светская хроника» выразила уверенность в том, что у вдовы Градского есть какие-то комплексы из детства.

«Ей хочется это детство забыть, поэтому она стирает факты своей биографии», — полагает специалист.

Перелыгина также отметила, что на месте близких Градского у нее закрались бы сомнения касательно избранницы композитора. Неспроста та могла скрывать не только свою дату и место рождения, но и отсутствие актерского образования.

«Я в этой связи уже бы усомнилась, что вообще у Александра Градского не было какой-то скрытой причины его смерти, потому что эта девушка может быть просто аферисткой», — высказала свое предположение психолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вдова Градского может лишиться имущества музыканта.