Любящая жена или аферистка: что могло стоять за смертью Александра Градского
Психолог Перелыгина рассказала, что могло стоять за смертью Градского
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
В биографии вдовы композитора множество белых пятен, что заставляет усомниться в ее честности, считает психолог.
Вдова Александра Градского Марина Коташенко, ставшая не так давно героиней криминальных сводок, по неизвестной причине скрывала свой настоящий возраст и место рождения.
Во всех официальных источниках указано, что актриса появилась на свет в 1984 году в Киеве, однако журналисты обнаружили документы, согласно которым Коташенко родилась в Житомире в 1980-м.
Психолог Елена Перелыгина в программе Пятого канала «Светская хроника» выразила уверенность в том, что у вдовы Градского есть какие-то комплексы из детства.
«Ей хочется это детство забыть, поэтому она стирает факты своей биографии», — полагает специалист.
Перелыгина также отметила, что на месте близких Градского у нее закрались бы сомнения касательно избранницы композитора. Неспроста та могла скрывать не только свою дату и место рождения, но и отсутствие актерского образования.
«Я в этой связи уже бы усомнилась, что вообще у Александра Градского не было какой-то скрытой причины его смерти, потому что эта девушка может быть просто аферисткой», — высказала свое предположение психолог.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что вдова Градского может лишиться имущества музыканта.
- 4 февр
- Война наследников: вдова Градского может лишиться имущества музыканта
- 26 янв
- Вдова Градского впервые заговорила о дележке наследства: «Никто не будет обижен»
- 25 янв
- Загадок все больше: вдова Градского изменила место и год своего рождения
- 25 янв
- «Огромный фактор»: чем вдова Градского могла надавить на музыканта перед смертью
- 24 янв
- Купальник б/у и сапоги-«лабутены»: зачем вдова Градского распродавала имущество?
- 23 янв
- Градский разъехался с женой незадолго до смерти: «Бывали столкновения»
- 21 янв
- «Закрытый, оскольчатый перелом»: Буйнов показал себя на операционном столе
- 19 янв
- Родные рассказали о состоянии маленьких сыновей Градского: «Были в стороне»
- 19 янв
- Пламя раздора: пользователи испугались возмездия для сестры Градского от горящей свечи
- 18 янв
- «Ваш брак недействителен»: сестра Градского обвинила Коташенко во лжи и манипуляциях
Читайте также
79%
-0.60 87.12
0.56
Нашли ошибку?