Мать Бузовой высказалась о последнем романе дочери: «Я Давида предупреждала»
По словам Ирины Бузовой, она не вмешивается в отношения своей дочери Ольги и ее избранников.
Фото: Instagram @dava_m
Мать поющей телеведущей Ольги Бузовой Ирина Александровна высказалась по поводу личной жизни дочери. По ее словам, экс-звезде «Дома-2» везет с мужчинами.
«Человек, который способен влюбляться — это замечательно. Разлюбил, развелись. Разве это плохо? Лучше, чем жить с нелюбимым человеком», — высказалась Ирина Александровна в шоу «Звезды сошлись».
Мать Ольги Бузовой была знакома со всеми возлюбленными дочери, но при этом никогда не вмешивалась в их отношения.
«С Давой она меня знакомила. Я сразу сказала, что ничего у них не выйдет, но выбор был дочки. Видела ее счастливые глаза. Я Давида предупреждала, что у Оли сложный характер», — пояснила женщина.
О разводе дочери с футболистом Дмитрием Тарасовым она вспоминать не любит. Это был трудный период для всей семьи, ведь и родители, и сестра очень поддерживали звезду в то время. Сейчас Ольга не афиширует личную жизнь. Фанаты считают, что у телеведущей есть тайный поклонник, но она предпочитает об этом не распространяться.
Как писал 5-tv.ru ранее, Ольга Бузова призналась, что больше не следит за страницей Давы.
- 5 февр
- «Волочкова на минималках»: Бузова похвасталась африканской пиццей между ног
- 4 февр
- Ольга Бузова призналась, что больше не следит за страницей Давы
- 2 февр
- Во сколько Ольге Бузовой обошлось празднование дня рождения?
- 1 февр
- Погребняк раскрыла правду об отношениях Бузовой и Давы
- 31 янв
- Анна Бузова шокирована миллионными счетами за мебель в новое жилье
- 29 янв
- Бузова показала свою фигуру без фотошопа: «Не каждый знает меня такой»
- 27 янв
- Игорь Матвиенко оценил пение Ольги Бузовой без фонограммы
- 27 янв
- Кто из звезд сыграл свадьбу на Мальдивах?
- 27 янв
- Мать Бузовой заявила, что не хочет внуков: «Не готова тратить свое время»
- 27 янв
- Фадеев назвал Бузову жертвой своего окружения: «Почему нужно быть певицей?»
Читайте также
86%
-0.60 87.12
0.56
Нашли ошибку?