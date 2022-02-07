Мать Бузовой высказалась о последнем романе дочери: «Я Давида предупреждала»

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 117

По словам Ирины Бузовой, она не вмешивается в отношения своей дочери Ольги и ее избранников.

Мать Бузовой высказалась о последнем романе дочери: «Я Давида предупреждала»

Фото: Instagram @dava_m

Тема:
Ольга Бузова

Мать поющей телеведущей Ольги Бузовой Ирина Александровна высказалась по поводу личной жизни дочери. По ее словам, экс-звезде «Дома-2» везет с мужчинами.

«Человек, который способен влюбляться — это замечательно. Разлюбил, развелись. Разве это плохо? Лучше, чем жить с нелюбимым человеком», — высказалась Ирина Александровна в шоу «Звезды сошлись».

Мать Ольги Бузовой была знакома со всеми возлюбленными дочери, но при этом никогда не вмешивалась в их отношения.

«С Давой она меня знакомила. Я сразу сказала, что ничего у них не выйдет, но выбор был дочки. Видела ее счастливые глаза. Я Давида предупреждала, что у Оли сложный характер», — пояснила женщина.

О разводе дочери с футболистом Дмитрием Тарасовым она вспоминать не любит. Это был трудный период для всей семьи, ведь и родители, и сестра очень поддерживали звезду в то время. Сейчас Ольга не афиширует личную жизнь. Фанаты считают, что у телеведущей есть тайный поклонник, но она предпочитает об этом не распространяться.

Как писал 5-tv.ru ранее, Ольга Бузова призналась, что больше не следит за страницей Давы.

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