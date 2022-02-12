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Вдова Гафта узнала о смерти Зинаиды Кириенко в день похорон близкого человека

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 21 819

Звезда фильмов «Любовь земная» и «Тихий Дон» умерла в ночь на 12 февраля. Перед этим у нее диагностировали коронавирус, геморрагический инсульт и рак поджелудочной железы.

Фото, видео: globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Тема:
Умерла Зинаида Кириенко

Вдова народного артиста РСФСР Валентина Гафта — актриса и народная артистка РФ Ольга Остроумова — прокомментировала известие о смерти Зинаиды Кириенко. Она призналась 5-tv.ru, что узнала трагическую весть в день похорон близкого человека. Какого именно, артистка не уточнила.

«Она была замечательным человеком, никому никогда не сделала ничего плохого — это уж точно. Она была потрясающей актрисой. По-моему, дома у нее — нестандартно, а может быть стандартно — было счастье, жила с любимым мужем, к сожалению, который ушел раньше нее. Мне кажется, она прожила замечательную, хорошую жизнь. Ну вот, к сожалению так. Все уходим», — рассказала Ольга Остроумова.

Как сообщал 5-tv.ru, звезда фильмов «Любовь земная» и «Тихий дон» Зинаида Кириенко умерла в ночь на 12 февраля. Артистку госпитализировали 10 февраля. Причиной стало острое нарушение мозгового кровообращения. Плохо 88-летней актрисе стало дома. Зинаида Михайловна перестала общаться с близкими и реагировать на внешние раздражители, на мгновение она потеряла сознание.

За два дня до этого Кириенко получила положительный тест на коронавирус. Уже в больнице у актрисы диагностировали геморрагический инсульт и рак поджелудочной железы. Она была частично парализована. Причиной смерти, скорее всего, стали последствия одного из перечисленных недугов. Информации о месте и дате прощания пока нет.

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