Вдова Гафта узнала о смерти Зинаиды Кириенко в день похорон близкого человека

Вдова народного артиста РСФСР Валентина Гафта — актриса и народная артистка РФ Ольга Остроумова — прокомментировала известие о смерти Зинаиды Кириенко. Она призналась 5-tv.ru, что узнала трагическую весть в день похорон близкого человека. Какого именно, артистка не уточнила.

«Она была замечательным человеком, никому никогда не сделала ничего плохого — это уж точно. Она была потрясающей актрисой. По-моему, дома у нее — нестандартно, а может быть стандартно — было счастье, жила с любимым мужем, к сожалению, который ушел раньше нее. Мне кажется, она прожила замечательную, хорошую жизнь. Ну вот, к сожалению так. Все уходим», — рассказала Ольга Остроумова.

Как сообщал 5-tv.ru, звезда фильмов «Любовь земная» и «Тихий дон» Зинаида Кириенко умерла в ночь на 12 февраля. Артистку госпитализировали 10 февраля. Причиной стало острое нарушение мозгового кровообращения. Плохо 88-летней актрисе стало дома. Зинаида Михайловна перестала общаться с близкими и реагировать на внешние раздражители, на мгновение она потеряла сознание.

За два дня до этого Кириенко получила положительный тест на коронавирус. Уже в больнице у актрисы диагностировали геморрагический инсульт и рак поджелудочной железы. Она была частично парализована. Причиной смерти, скорее всего, стали последствия одного из перечисленных недугов. Информации о месте и дате прощания пока нет.