Захарова объяснила опоздание на брифинг шуткой о «вторжении»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опоздала 16 февраля на брифинг и оправдалась тем, что просто выполняла свою работу.

«Немного задержалась, я просто проверяла — вторгаемся-не вторгаемся? Не вторгаемся», — пошутила она.

За день до этого дипломат опубликовала на своей странице в Telegram пост с обращением к западным СМИ. Она попросила журналистов США и Великобритании поделиться ней «графиком вторжений» РФ на Украину, отметив, что ей надо планировать отпуск.

В конце 2021-го зарубежные СМИ стали тиражировать сообщения о якобы военной операции России против Украины. Таблоид The Sun и другие уважаемые издания даже публиковали конкретные даты захвата РФ Киева. Однако все эти новости оказались ложью. Захарова потребовала британскую сторону принести России свои извинения. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, признался, что фейки о войне между Россией и братским народом российские власти не забавляют, а вызывают глубокое недоумение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему на Западе продолжается истерия на тему «вторжения» России на Украину.