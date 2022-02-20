Рекорд со времен СССР: РФ стала второй по количеству медалей на Играх в Пекине

Сборная России стала второй по количеству завоеванных медалей на Играх в Пекине. Спортсмены принесли стране 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) и обновили национальный рекорд в 29 медалей.

Такой показатель ранее фиксировался на Играх в Сочи (11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых). И такой же по количеству и достоинству набор из 29 медалей стал лучшим достижением сборной СССР на международных соревнованиях 1988 года в Калгари.

Победителем медального зачета стала команда Норвегии. Спортсмены принесли стране 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых медалей. На втором месте — Германия с результатом 12-10-5, на третьем — представители Китая с итогом 9-4-2. Российская команда стала девятой. Атлеты завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

По общему количеству наград первыми стали норвежцы с результатом 37, они установили рекорд зимних Игр по числу золотых наград. Всего в Пекине в этом году было разыграно 109 комплектов медалей.

ТАСС

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