Бортников заявил о задержании в РФ одного из украинских диверсантов

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 2 133

Ранним утром диверсионная группа из Украины столкнулась с российскими пограничниками в Ростовской области.

Бортников заявил о задержании в РФ одного из украинских диверсантов

Фото: РИА Новости / Александр Полегенько

Тема:
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Один из пытавшихся проникнуть в Россию украинских диверсантов был задержан в Ростовской области. Об этом сообщил директор ФСБ РФ Юрий Бортников.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, диверсионная группа из Украины была обнаружена погранслужбой России в Ростовской области около шести утра. Совместно с военными ЮВО они вступили с ними в бой. Пятеро диверсантов были уничтожены, а также две БМП, пришедшие им на помощь для экстренной эвакуации.  

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