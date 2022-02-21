Бортников заявил о задержании в РФ одного из украинских диверсантов
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Ранним утром диверсионная группа из Украины столкнулась с российскими пограничниками в Ростовской области.
Фото: РИА Новости / Александр Полегенько
Один из пытавшихся проникнуть в Россию украинских диверсантов был задержан в Ростовской области. Об этом сообщил директор ФСБ РФ Юрий Бортников.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, диверсионная группа из Украины была обнаружена погранслужбой России в Ростовской области около шести утра. Совместно с военными ЮВО они вступили с ними в бой. Пятеро диверсантов были уничтожены, а также две БМП, пришедшие им на помощь для экстренной эвакуации.
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