Бортников заявил о задержании в РФ одного из украинских диверсантов

Один из пытавшихся проникнуть в Россию украинских диверсантов был задержан в Ростовской области. Об этом сообщил директор ФСБ РФ Юрий Бортников.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, диверсионная группа из Украины была обнаружена погранслужбой России в Ростовской области около шести утра. Совместно с военными ЮВО они вступили с ними в бой. Пятеро диверсантов были уничтожены, а также две БМП, пришедшие им на помощь для экстренной эвакуации.