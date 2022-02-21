Прямая трансляция телеобращения Владимира Путина по вопросу признания ЛНР и ДНР

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 28 576

На протяжении семи лет Россия постоянно на всех уровнях выступала за дипломатическое, политическое решение конфликта, на всех трибунах.

Прямая трансляция телеобращения Владимира Путина по вопросу признания ЛНР и ДНР

Фото: ТАСС / Алексей Никольский

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Трансляция завершена. Видео появится в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин озвучил решение по вопросу признания самопровозглашенных самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Вопрос об этом глава государства поднял сегодня на внеочередном заседании Совбеза РФ, выслушав мнение министра обороны, директора ФСБ, министра иностранных дел и спикера Совета Федерации о текущем положении дел в регионе и перспективах его развития.

«Семь лет на наших глазах в центре Европы происходит гуманитарная катастрофа, геноцид, обстрелы, невыплаты пенсий, — подчеркнула в своей речи Валентина Матвиенко, напомнив, что все эти годы Россия выступала на всех уровнях за дипломатическое и мирное решение конфликта. — Надо, в конце концов, принимать решение. Было достаточно терпения, достаточно аргументов заставить Украину выполнить минские соглашения, пойти мирным демократическим путем. Очевидно, это не входит в их планы, они этого не хотят и делать не будут».

В поддержку признания также выступили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заявив, что кабмин уже много месяцев прорабатывает возможную реакцию на подобное решение.

«Я имею в виду в первую очередь импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться в случае принятия такого решения», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с просьбой о помощи и признании независимости республик к Владимиру Путину обратились глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, а также глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. По некоторым данным, они уже прибыли в Москву.

В острую фазу ситуация в Донбассе перешла 17 февраля после получения разведданных о планах украинских военных по зачистке территории. На следующий день в республиках была объявлена массовая эвакуация гражданского населения и мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

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