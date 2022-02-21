Прямая трансляция телеобращения Владимира Путина по вопросу признания ЛНР и ДНР
На протяжении семи лет Россия постоянно на всех уровнях выступала за дипломатическое, политическое решение конфликта, на всех трибунах.
Фото: ТАСС / Алексей Никольский
Трансляция завершена. Видео появится в ближайшее время.
Президент России Владимир Путин озвучил решение по вопросу признания самопровозглашенных самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Вопрос об этом глава государства поднял сегодня на внеочередном заседании Совбеза РФ, выслушав мнение министра обороны, директора ФСБ, министра иностранных дел и спикера Совета Федерации о текущем положении дел в регионе и перспективах его развития.
«Семь лет на наших глазах в центре Европы происходит гуманитарная катастрофа, геноцид, обстрелы, невыплаты пенсий, — подчеркнула в своей речи Валентина Матвиенко, напомнив, что все эти годы Россия выступала на всех уровнях за дипломатическое и мирное решение конфликта. — Надо, в конце концов, принимать решение. Было достаточно терпения, достаточно аргументов заставить Украину выполнить минские соглашения, пойти мирным демократическим путем. Очевидно, это не входит в их планы, они этого не хотят и делать не будут».
В поддержку признания также выступили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заявив, что кабмин уже много месяцев прорабатывает возможную реакцию на подобное решение.
«Я имею в виду в первую очередь импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться в случае принятия такого решения», — добавил он.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что с просьбой о помощи и признании независимости республик к Владимиру Путину обратились глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, а также глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. По некоторым данным, они уже прибыли в Москву.
В острую фазу ситуация в Донбассе перешла 17 февраля после получения разведданных о планах украинских военных по зачистке территории. На следующий день в республиках была объявлена массовая эвакуация гражданского населения и мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.
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