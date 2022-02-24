В магазинах Киева опустели прилавки после объявления в стране военного положения
Утром 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение, а после призвал граждан не паниковать.
Фото, видео: ТАСС / Zuma\TASS; 5-tv.ru
В магазинах Киева опустели прилавки после объявления в стране военного положения. На кадрах, которые имеются в распоряжении 5-tv.ru, видно, что большое количество продуктов было распродано в считанные часы. С утра в торговых центрах и универмагах люди выстраивались в огромные очереди. Они набирали полные корзины и тележки, приобретая все необходимые товары.
В то же время на выездах из столицы Незалежной — гигантские пробки, достигающие десяти баллов. Люди экстренно пытаются покинуть Киев. МВД просит жителей столицы не покидать город прямо сейчас, чтобы не создавать заторы на дорогах. Также огромные очереди из машин можно увидеть возле автозаправочных станций.
Аналогичная ситуация с пробками сложилась и на границах страны. Кто-то уезжает в Польшу, кто-то Словакию и другие соседние государства. При этом погранкомитет Белоруссии сообщил, что Киев уведомил его о закрытии пункта пропуска Вильча на белорусско-украинской границе до 3 марта.
Утром 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. Он призвал сограждан не паниковать.
Перед этим президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе, направленной на защиту жизни его жителей. После этого в СМИ появились сообщения о взрывах.
В Минобороны РФ подчеркнули, что не наносят удары по городам. Из строя с помощью высокоточных средств поражения выводится только военная инфраструктура.
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