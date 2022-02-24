CNN сообщает о переходе аэропорта «Антонов» на Украине под контроль ВКС РФ
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Ранее поступала информация о высадке российского десанта в районе воздушной гавани Киева.
Фото: Depositphotos / dushlik
Аэропорт «Антонов» в городе Гостомель в Киевской области Украины находится под контролем российской армии. Об этом сообщил в эфире корреспондент CNN.
Мэттью Чэнс отметил, что об этом ему рассказал командир группы росссийских военных, которые высадились в аэропорту.
Ранее поступала информация о высадке российского десанта в районе воздушной гавани Киева.
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