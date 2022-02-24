CNN сообщает о переходе аэропорта «Антонов» на Украине под контроль ВКС РФ

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 30 799

Ранее поступала информация о высадке российского десанта в районе воздушной гавани Киева.

CNN сообщает о переходе аэропорта «Антонов» на Украине под контроль ВКС РФ

Фото: Depositphotos / dushlik

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе Специальная военная операция России

Аэропорт «Антонов» в городе Гостомель в Киевской области Украины находится под контролем российской армии. Об этом сообщил в эфире корреспондент CNN.

Мэттью Чэнс отметил, что об этом ему рассказал командир группы росссийских военных, которые высадились в аэропорту.

Ранее поступала информация о высадке российского десанта в районе воздушной гавани Киева.

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе
24 февр
Джо Байден объявил о новых «мощных» санкциях в отношении России
24 февр
Что ждет российскую экономику в связи с военной операцией в Донбассе
24 февр
Журналисты «Известий» рассказали о происходящем на передовой в Донбассе
24 февр
Почему военная спецоперация России в Донбассе произошла именно сейчас
24 февр
Прошло успешно: в Минобороны РФ подвели итоги первого дня спецоперации в Донбассе
24 февр
ВСУ целенаправленно наносит удары по жилым кварталам
24 февр
Байден: США не будут отправлять войска на Украину для противостояния РФ
24 февр
Военнослужащие ВСУ объяснили, почему решили сдаться в плен в Донбассе
24 февр
На Украине присвоили себе атаку турецких беспилотников в Сирии в 2020 году
24 февр
Полиция задержала 600 человек на незаконной акции в центре Москвы
+3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
86.93
6.51 97.77
6.89
Астрологи назвали знаки зодиака самых известных серийных маньяков

Последние новости

23:49
Бесит любая мелочь: почему возникает раздражительность и как с ней бороться
23:43
Джо Байден объявил о новых «мощных» санкциях в отношении России
23:34
Что ждет российскую экономику в связи с военной операцией в Донбассе
23:29
Журналисты «Известий» рассказали о происходящем на передовой в Донбассе
23:25
Певица Бьянка призналась в панических атаках из-за домашнего насилия
23:23
Почему военная спецоперация России в Донбассе произошла именно сейчас

Сейчас читают

Прошло успешно: в Минобороны РФ подвели итоги первого дня спецоперации в Донбассе
Располневшая Ольга Бузова ответила на слухи о беременности
Путин объяснил на встрече с бизнесом причину спецоперации: Нам не оставили выбора
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год