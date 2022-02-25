Жители Киева массово покидают город
В соцсетях пишут, что в пригороде прогремело несколько взрывов.
Фото, видео: ТАСС / Бабкин Владимир; 5-tv.ru
В столице Украины царят панические настроения. Люди весь день стояли в очередях к банкоматам. В городе проблемы со связью и дефицит топлива, прилавки в некоторых магазинах уже опустели. Жители Киева массово покидают город. На выезде — многочасовые пробки.
Как пишут в соцсетях, в пригородах украинской столицы прогремело несколько взрывов. Пользователи сообщают о включении сирены воздушной тревоги и публикуют кадры, на которых видно сильное задымление. Станции метро открыты круглосуточно, они могут использоваться как укрытия.
Это кадры из Харькова — люди там тоже прячутся в метро, движение в подземке остановлено. При этом в Министерстве обороны России снова и снова подчеркивают: удары наносятся высокоточным оружием исключительно по военным объектам.
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