СК РФ: не менее 14 снарядов выпустили по Ростовской области с Украины
С 2014 года Следственный комитет РФ возбудил более 400 уголовных дел о событиях на Украине и в Донбассе.
Фото, видео: РИА Новости / Саид Царнаев; 5-tv.ru
Зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов с Украины на территорию Ростовской области, возбуждены уголовное дела. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«Сейчас зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области, в том числе разрушено помещение, используемое Погрануправлением ФСБ России по Ростовской области. По данным фактам СК России возбуждены уголовные дела», — говорится в сообщении.
В расследовании преступлений, совершенных ВСУ в отношении мирного населения Донецкой и Луганской областей, будет применяться опыт ведения уголовных дел о геноциде времен Великой Отечественной войны. Об также говорилось в ходе оперативного совещания в Ростовской области заявил глава следственного комитета России Александр Бастрыкин.
За восемь лет Следственным комитетом России возбуждено больше 400 уголовных дел о событиях на Украине и Донбассе. К ответственности за преступления против мирных жителей уже привлечено больше 180 лиц, и этот список будет расширяться.
Отмечается, что в ходе конфликта в Донбассе в 2014 году были ранены не менее пяти тысяч мирных жителей, погибли более двух с половиной тысяч граждан. Уничтожены сотни объектов инфраструктуры. Бастрыкин подчеркнул, что судебный процесс над украинскими военными преступниками, обязательно состоится, его ведомство сейчас активно над этим работает.
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