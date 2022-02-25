Владимир Зеленский: «Нас поддерживают только на словах, мы остались одни»

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Украинский лидер также рассказал о потерях украинской армии по итогам первого дня военной спецоперации в Донбассе.

Фото, видео: ТАСС / JOHANNA GERON / POOL

Тема:
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что так называемые партнеры Незалежной оказывают стране поддержку только на словах. В действительности же, страна осталась в одиночестве.

«Сколько я сегодня не говорил с представителями других держав, нас поддерживают. Но только на словах. Нет тех, кто поддерживал бы на деле. Конкретно, а не на словах. Таких нет. Мы остались одни», — заявил украинский лидер в обращении к нации.

На этом фоне Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Военкоматы, по его словам, уже начали выполнение планов. В течение 90 суток должны быть призваны не только резервисты, но и военнообязанные, которые еще не проходили срочную службу.

Помимо этого, Зеленский впервые озвучил потери украинской армии. По его словам, погибли 137 военнослужащих, 316 ранены.

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