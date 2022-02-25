Паникующий Столтенберг позвал на экстренный саммит НАТО «лишние» страны

Эксперты отмечают, что генсек Североатлантического альянса серьезно нервничает в преддверии видеоконференции о ситуации на Украине и в Донбассе.

Сегодня вечером, 25 февраля, ситуацию на Украине будут обсуждать на экстренном саммите НАТО. Он пройдет в формате видеоконференции.

По словам генсека Североатлантического альянса, главная цель встречи — выработать шаги по укреплению и защите союзников в условиях новой реальности.

Эксперты отмечают, что, судя по всему, Йенс Столтенберг поддался паническим настроениям. Так, он заявил, что за последние сутки Европа раз и навсегда изменилась, и никто в НАТО не знает, что делать дальше. Возможно, именно поэтому на саммит пригласили Финляндию и Швецию, которые даже не входят в альянс.