Паникующий Столтенберг позвал на экстренный саммит НАТО «лишние» страны

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НАТО проведет экстренный саммит по Украине 25 февраля

Фото, видео: ТАСС / STEPHANIE LECOCQ

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Эксперты отмечают, что генсек Североатлантического альянса серьезно нервничает в преддверии видеоконференции о ситуации на Украине и в Донбассе.

Сегодня вечером, 25 февраля, ситуацию на Украине будут обсуждать на экстренном саммите НАТО. Он пройдет в формате видеоконференции.

По словам генсека Североатлантического альянса, главная цель встречи — выработать шаги по укреплению и защите союзников в условиях новой реальности.

Эксперты отмечают, что, судя по всему, Йенс Столтенберг поддался паническим настроениям. Так, он заявил, что за последние сутки Европа раз и навсегда изменилась, и никто в НАТО не знает, что делать дальше. Возможно, именно поэтому на саммит пригласили Финляндию и Швецию, которые даже не входят в альянс.

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