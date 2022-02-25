Двое учителей погибли при обстреле школы в Горловке
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Мэр города в Донецкой народной республике сообщил о трагедии в учебном заведении № 50.
Фото: ТАСС / Рюмин Александр
Двое учителей погибли при обстреле военными ВСУ школы в Горловке. Мэр города в Донецкой народной республике сообщил о трагедии в учебном заведении № 50. Информация подтверждается сообщением, опубликованном на сайте школы. В нем говорится о гибели двух женщин, преподававших в учебном учреждении. Отмечается, что здание подверглось разрушению в результате прямого попадания снаряда ВФУ.
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