Двое учителей погибли при обстреле школы в Горловке

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист Срочная новость 9 545

Мэр города в Донецкой народной республике сообщил о трагедии в учебном заведении № 50.

Двое учителей погибли при обстреле школы в Горловке

Фото: ТАСС / Рюмин Александр

Тема:
Специальная военная операция России Обострение конфликта в Донбассе

Двое учителей погибли при обстреле военными ВСУ школы в Горловке. Мэр города в Донецкой народной республике сообщил о трагедии в учебном заведении № 50. Информация подтверждается сообщением, опубликованном на сайте школы. В нем говорится о гибели двух женщин, преподававших в учебном учреждении. Отмечается, что здание подверглось разрушению в результате прямого попадания снаряда ВФУ.

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