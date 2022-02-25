Лавров о готовности Зеленского обсуждать нейтральный статус Украины: «Врет!»

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в обмане населения Незалежной. Он напомнил, что украинский лидер призывал западных партнеров предусматривать «нормандский формат», когда сам не гарантировал, что будет его соблюдать.

«Зеленский врет, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. — цитирует его слова РИА Новости. — В Будапештском меморандуме по Украине нет никаких обязательств поддерживать режим, который объявил геноцид своего народа».

Лавров отметил, что Россия неоднократно предлагала Зеленскому варианты мирного урегулирования напряженной ситуации на Незалежной. Поэтому президент Украины точно знает, какие возможности он упустил.

«Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности, не надо сейчас валить с больной головы на здоровую», — рассказал Лавров.

17 февраля стали поступать сообщения об обострении военного конфликта на Донбассе. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому самопровозглашенные Луганская и Донецкая республики становятся независимыми регионами. После чего натиск ВСУ на эти территории существенно увеличился. В связи с чем, республика Донбасс обратилась за помощью к России. Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Владимир Зеленский пожаловался, что его не поддержали страны НАТО и Евросоюза после начала специальной военной операции России.