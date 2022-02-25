Лавров о готовности Зеленского обсуждать нейтральный статус Украины: «Врет!»

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 842

Глава МИД РФ считает, что украинский лидер упустил все возможности по урегулированию конфликта, которые с ним обсуждала Россия.

Лавров о готовности Зеленского обсуждать нейтральный статус Украины: «Врет!»

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Тема:
Специальная военная операция России

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в обмане населения Незалежной. Он напомнил, что украинский лидер призывал западных партнеров предусматривать «нормандский формат», когда сам не гарантировал, что будет его соблюдать.

«Зеленский врет, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. — цитирует его слова РИА Новости. — В Будапештском меморандуме по Украине нет никаких обязательств поддерживать режим, который объявил геноцид своего народа».

Лавров отметил, что Россия неоднократно предлагала Зеленскому варианты мирного урегулирования напряженной ситуации на Незалежной. Поэтому президент Украины точно знает, какие возможности он упустил.

«Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности, не надо сейчас валить с больной головы на здоровую», — рассказал Лавров.

17 февраля стали поступать сообщения об обострении военного конфликта на Донбассе. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому самопровозглашенные Луганская и Донецкая республики становятся независимыми регионами. После чего натиск ВСУ на эти территории существенно увеличился. В связи с чем, республика Донбасс обратилась за помощью к России. Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Владимир Зеленский пожаловался, что его не поддержали страны НАТО и Евросоюза после начала специальной военной операции России.

Тема:
Специальная военная операция России
25 февр
Российские студенты выступили в поддержку соотечественников в Донбассе
25 февр
Грузия «матерным» словом отвечает на попытки Запада вооружить ее «до зубов»
25 февр
Генпрокуратура РФ предупредила об ответственности за распространение фейков
25 февр
Грузия не присоединится к санкциям против России
25 февр
Не по фейку шапка: как Запад организовал информационную войну против России
25 февр
Очередной фейк: летчик-ас «Призрак Киева» оказался выдумкой украинских СМИ
25 февр
Песков заявил о готовности Путина направить делегацию на переговоры с Киевом
25 февр
Центробанк понизил курс доллара и евро на 26–28 февраля
25 февр
Зеленский пообещал «сдвинуть график войны» ради премьера Италии
25 февр
Путин заявил Си Цзиньпину о готовности пойти на переговоры с Украиной
+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
83.55
-3.38 93.60
-4.17
Рунический гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта для всех знаков зод...

Последние новости

18:36
Башаров высказался о скандальном увольнении из театра: «Какой уход? Откуда?»
18:22
Путин: националисты ведут себя как террористы в Киеве
18:18
Российские студенты выступили в поддержку соотечественников в Донбассе
18:07
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после закрытия накануне
18:00
Покупать или ждать снижения цен: аналитик дал прогноз по рынку бытовой техники в РФ
17:59
Грузия «матерным» словом отвечает на попытки Запада вооружить ее «до зубов»

Сейчас читают

Рунический гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта для всех знаков зодиака
Политолог Шишкин объяснил невозможность досрочного завершения спецоперации РФ
Эксперты назвали возможный срок окончания российской операции по защите Донбасса
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год