Как простые граждане могут повлиять на ритейлеров, взвинтивших цены на товары

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук Эксклюзив 10 354

Адвокат Жорин рассказал, как граждане могут повлиять на повышающих цены ритейлеров

Как простые граждане могут повлиять на ритейлеров, взвинтивших цены на товары

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Украинский кризис и санкции Запада отразились на ценах в российских магазинах незамедлительно. Адвокат Сергей Жорин назвал самый эффективный способ законно воздействовать на продавцов.

Самым эффективным методом воздействия на ритейлеров, стремительно повышающих цены на бытовую технику в России, могут стать массовые обращения граждан в антимонопольную службу, заявил в интервью 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин.

Через день после объявления военной спецоперации РФ стоимость ряда товаров взлетела, продавцы-консультанты крупных магазинов техники для дома также отмечают наплыв покупателей, сравнивая его с ажиотажем 2014 года, когда произошло возвращение Крыма в состав России. В сети «Эльдорадо», по словам сотрудников, еще пытаются сдерживать рост цен, а коллеги из DNS тут же увеличили их на 30%

Как пишет «Коммерсантъ», ритейлеры равняют цены по валютным курсам, которые изменились в связи с санкциями Запада, введенными на фоне украинского кризиса. Конкуренты DNS считают, что компания создает искусственную панику, но при этом сами готовятся обновлять ценники после резкого падения рубля. Эксперты полагают, что более дорогой ассортимент появится на всех полках магазинов в течение одного-двух месяцев. Потребовать от ритейлеров стабильности сложно, замечает Сергей Жорин.

«Самый эффективный законный способ для потребителя — обратиться с заявлением в Федеральную антимонопольную службу», — заявил юрист.

Instagram @advokatzhorin

В некоторых торговых точках не спешат менять цены на каждом товаре, а с помощью объявлений сообщают: указанная на данный момент стоимость неактуальна — действительную предлагают уточнять лично у консультантов. В то же время представители «М. Видео» списали ситуацию на стандартный принцип гендерных праздников — дороже, потому что выше спрос.

В беседе с сайтом KP.RU владелец сети DNS Дмитрий Алексеев заявил, что не исключает дальнейшего подорожание техники. Он отметил, что в течение одного дня вся деятельность компании превратилась в «распределение дефицита», ажиотаж привел даже к перебоям в работе сайта, продажи выросли вдвое.

Представители МТС сообщили, что пока сохраняют текущие цены на услуги и наблюдают за развитием ситуации. Сотрудники интернет-магазина Ozon заявляют о внушительных запасах товара в складах, но не отрицают повышения спроса на ряд позиций, среди которых смартфоны iPhone и Xiaomi и часы Apple Watch.

Согласно уточненной информации, ФАС РФ проверит обоснованность повышения цен крупной торговой сетью электроники DNS.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как может отразиться возможное отключение от SWIFT на простых гражданах России.

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