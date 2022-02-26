Украинские националисты нанесли удар «Градами» по жилым кварталам Старобельска

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм Срочная новость 1 070

Поступает информация о жертвах среди населения и разрушения.

Украинские националисты нанесли удар «Градами» по жилым кварталам Старобельска

Фото: ТАСС / Смитюк Юрий

Тема:
Специальная военная операция России

Украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня «Град» по жилым кварталам луганского города Старобельск. Об этом говорится в срочном сообщении Минобороны РФ.

«В 10.30 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня „Град“ по жилым кварталам города Старобельск. В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения», — пояснили в оборонном ведомстве.

Подобные провокации со стороны украинских националистов, как отмечают в Минобороны, планируются в Краматорске и Славянске.

«Вооруженные Силы Российской Федерации ударов по городам и населенным пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан», — говорится в заявлении.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в сети обсуждают видео попадания ракеты в высотку в Киеве. Военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм высказал предположение, что это может быть «Стрела-10», которая является частью комплекса системы противовоздушной обороны.

Всю самую свежую информацию о происходящем на Украине смотрите на телеканале «Известия».

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