Украинские националисты нанесли удар «Градами» по жилым кварталам Старобельска
Поступает информация о жертвах среди населения и разрушения.
Фото: ТАСС / Смитюк Юрий
Украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня «Град» по жилым кварталам луганского города Старобельск. Об этом говорится в срочном сообщении Минобороны РФ.
«В 10.30 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня „Град“ по жилым кварталам города Старобельск. В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения», — пояснили в оборонном ведомстве.
Подобные провокации со стороны украинских националистов, как отмечают в Минобороны, планируются в Краматорске и Славянске.
«Вооруженные Силы Российской Федерации ударов по городам и населенным пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан», — говорится в заявлении.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, в сети обсуждают видео попадания ракеты в высотку в Киеве. Военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм высказал предположение, что это может быть «Стрела-10», которая является частью комплекса системы противовоздушной обороны.
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