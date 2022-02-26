По жилому дому в Киеве попала ракета украинского ЗРК средней дальности «Бук-М1». Сообщил 5-tv.ru источник в Минобороны РФ.

Анализ полученных данных показал, что возможной причиной произошедшего стал отказ в системе наведения ракеты во время отражения ночного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ Украины. Отказ техники мог произойти на фоне ее старения и отсутствия необходимого регулярного обслуживания. Известно, что зенитно-ракетные комплексы в Незалежной стоят на вооружении еще с советских времен.

«После потери аэродрома Гостомель три пусковых установки „Бук-М1“ ПВО вооруженных сил Украины 25 февраля были переброшены для усиления прикрытия столичного аэропорта Жуляны», — заявил источник.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что распространяемая в сети информация о российском ракетном ударе не соответствует действительности. Подтверждает этот факт и характер повреждений высотки на проспекте Лобановского.

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