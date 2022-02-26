Бьют по больному: как западные СМИ плодят фейки о спецоперации в Донбассе

В условиях напряженности верить одному источнику информации нельзя. Никакой паники — только холодный разум.

С началом российской спецоперации в Донбассе, носящей освободительный характер, в сети и зарубежных СМИ активизировались фейкометчики. Лживые сведения о событиях на местах публикуют с завидной частотой, пугая мирное население. Цель у кампании одна — сформировать отрицательное отношение к России и ее властям. Сегодня 5-tv.ru рассказывает о том, кто и как врет миру об истинном спасении людей, выдаваемая желаемое за действительное.

Не наша вещь

Утром 26 февраля в интернете появилась видеозапись попадания ракеты в одну из жилых высоток Киева. Активно распространялись слухи о принадлежности боевой единицы российским войскам, но по факту все оказалось иначе. Источник 5-tv.ru в Минобороны РФ отметил, что речь идет о ракете украинского ЗРК средней дальности «Бук-М1». Проанализировав данные, военные эксперты пришли к выводу, что причиной ЧП стал отказ в системе наведения во время отражения ночного обстрела. Вероятнее всего, украинские машины сильно устарели и не проходили регулярного ТО.

T.me @urd_news

Приняли позу, замерли!

Также 26 февраля информационное агентство Reuters обнародовало снимок, где украинские военные лежат на киевском мосту. Мужчины в полной боевой готовности и «ожидают потенциального врага». Каждый замер в нетривиальной позе и выдвинул оружие вперед, находя прицел. Фейк «порадовал» военного обозревателя Виктора Литовкина.

«Фотографии — постановочные. Если супостат не идиот, он не будет стрелять в упор: он зайдет сверху, зайдет сбоку… В общем, он расстреляет этих ребят, как говорят, „на раз“. Поэтому это изображение для того, чтобы красиво было, а к реальной боевой обстановке оно не имеет никакого отношения», — иронично подытожил эксперт.

Цель публикации фейка проста и ясна — показать «превосходство» ВСУ над российскими миротворцами.

REUTERS

Учите географию

Поразила пользователей соцсетей и видеозапись, на которой якобы показаны последствия «авиаудара со стороны ВС России по Украине». Распространители ролика подчеркивали, что в объектив попала «цепная реакция на Луганской электростанции». После детального изучения материалов оказалось, что показанный инцидент произошел в одном из китайских городков летом 2015 года. Это — взрыв химических веществ в порту. В результате ЧП погибли 173 человека.

Facebook / Eye Wander Evans

Испанский стыд

Накануне отличилось испанское телевидение. Горе-журналисты показали миру кадры из компьютерной игры-войнушки Arma 3, назвав их «результатом работы» российских военных в ходе спецоперации в Донбассе. Зрелищное видео тут же «поплыло» по соцсетям, наводя панику среди завороженных. Но вскоре с заявлением выступил военный обозреватель «Известий», подтвердив, что к реальности это не имеет никакого отношения. Разве что к виртуальной.

Кстати, занимательные ролики из Arma 3 ни единожды использовались при создании фейков. Похожими кадрами, к примеру, мир пугали в 2011 году, списывая компьютерную графику на удары ПВО Афганистана по беспилотнику.

И вы туда же!

Уличили в продвижении фейков на днях даже главу МИД Латвии Артиса Пабрикса. На страничке в Twitter министр выложил фото с изображением «российских десантников», якобы погибших у поселка Гостомель в Киевской области. Таким образом вставший на сторону украинцев дипломат хотел показать «мощь» ВСУ, но заработал лишь массу хейта.

По официальным данным, на снимке — тела бойцов колонны 1-й Славянской бригады ополчения ДНР. Люди погибли семь лет назад вблизи города Авдеевка. В Минобороны России подчеркнули, что потерь среди военнослужащих после операции под Гостомелем нет и не было.

Twitter @pabrigs

Уже несмешно

Активно мастерят забавные фейки и украинские СМИ, которым, вероятно, не о чем писать. 25 февраля за границей сообщили, что уникальный летчик-ас ВСУ по прозвищу «Призрак Киева» сбил в одиночку аж шесть российских военных самолетов. Что именно произошло, какова была геолокация, о каких потерях может идти речь — никакой конкретной информации от фейкометчиков, по традиции, не поступило. Впрочем, этого не требовалось — к реальности кадры не имели никакого отношения.

Instagram @squidops2

Бесполезный дрифт

Также накануне в сети появились кадры, где якобы российские танки давят машины украинцев. Распространители ролика утверждали, что военные РФ устраивают «бесчинства» на севере Киева — в Оболони, и угрожают безопасности мирных жителей.

Как и следовало того ожидать, вскоре появилось опровержение. Выяснилось, что видео от начала до конца постановочное, а вся использованная техника принадлежит украинцам. Никаких смертельных дрифтов даже не планировалось.

Telegram

Высосали из пальца

Обезумевшие фейкометчики так сильно желают навредить репутации российских военных, что не брезгуют прибегать и к крайним мерам. Например, представляют кадры самых обыкновенных, традиционных учений как доказательства обстрелов.

Аналогичная ситуация произошла накануне — отличился Telegram-канал NEXTA Live, показав видео, где РФ якобы применяет реактивные системы залпового огня «Град». Стоит отдать должное подготовленным юзерам: они припомнили, что это видео впервые появилось в YouTube девять месяцев назад — показаны были тренировки служащих.

Танки отменяются

Чего только не прочтешь и не увидишь в соцсетях и СМИ, когда идет открытое противостояние. А вот желанию украинских журналистов превознести ВСУ над российскими военными все еще нет предела. 24 февраля неожиданно для всех Telegram-канал «Украина.ру» показал видеозапись, на которой якобы танки РФ передвигаются по Харькову, наводя ужас на мирное население. Тщательное изучение «компромата» показало, что речь идет об украинских танках Т-64. «Соринки в глазу», как говорится…

То же самое касается и статей об «уничтожении» российских автоколонн и танков в украинских СМИ, которые подкреплены красивыми картинками. Подбитая и сожженная техника на фото и видео выглядит эпично, но обыватели, кажется, уже ничему не верят. Пиксельный камуфляж уж слишком сильно выдает украинские боевые единицы.

Соцсети

Поражает воображение

Украинские авантюристы не постеснялись даже присвоить себе атаку турецких беспилотников в Сирии в 2020 году.

24 февраля появилось видео, распространители которого утверждали, что при помощи Bayraktar TB2 в Донбассе были разбиты танки РФ. Предположительно, источником «информации» был депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Спустя некоторое время выяснилось, что за атаку ВСУ по российским танкам выдали видеозаписи удара турецких БПЛА по конвою сирийской армии в районе населенного пункта Мааррет-эн-Нууман, мухафаза Идлиб в марте 2020 года. Авторы украинского фейка просто отзеркалили исходник, чтобы была хоть какая-то разница.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскомнадзор ввел санкции в отношении Facebook из-за блокировки компанией ряда российских СМИ.