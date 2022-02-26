В Севастополе оказали деликатный прием 82 украинским военным с острова Змеиный

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На родине их уже успели похоронить и даже обещали каждому звание героев Украины посмертно. Сам Зеленский объявил о героической гибели пограничников.

Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Специальная военная операция России

Недостоверным оказалось и заявление Владимира Зеленского о том, что украинские солдаты и офицеры на острове Змеиный отказались сдаваться и погибли. В Киеве их даже успели посмертно наградить.

В реальности все оказалось в точности до наоборот: наш корреспондент Мэри Бадунц встречала сдавшихся военных в Севастополе и убедилась — все живы и здоровы.

Очередное разоблачение фейковых новостей. Вот это те самые военнослужащие с острова Змеиный, которые добровольно сложили оружия и решили вернуться к своим семьям. Мы видим, все они живы, внешне все здоровы. Отношение — к ним совершенное нормальное, сейчас, они получают воду и сухие пайки.

На родине их уже успели похоронить и даже обещали каждому звание героев Украины посмертно. Сам Зеленский объявил о героической гибели пограничников, подчеркнув, что они защищали Змеиный остров до последнего.

А на самом деле — все иначе. Все 82 человека живы и чувствуют себя прекрасно. Они сложили оружие добровольно, а после сдались нашим вооруженным силам. Бойцы украинских специальных подразделений и военнослужащие СБУ уже дали подписки об отказе от участия в боевых действиях.

Военнослужащие прибыли в Севастополь на буксире «Шахтер». Сейчас их разместили вот в такие комфортабельные автобусы. Дальше будут необходимые юридические процедуры и дальше отправят домой.

Автобусы с украинскими бойцами покидают причал Севастополя. На табличках направление Севастополь — Одесса.

«Моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к решению украинских военных сложить оружие и обеспечили им безопасный коридор», — сообщил замкомандующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Ясников.

По нему военнослужащие проедут на украинскую территорию. Они уже дали подписки об отказе от участия в боевых действиях. И скоро вернутся к своим семьям.

Тема:
Специальная военная операция России
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