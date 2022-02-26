Катера ВМС Украины попытались атаковать корабли Черноморского флота у острова Змеиный

16 катеров ВМС Украины попытались атаковать корабли Черноморского флота у острова Змеиный вечером в пятницу, 25 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, военнослужащие Незалежной использовали «тактику роя». Отмечается, что все произошло в ходе эвакуации с острова Змеиный 82-х добровольно сложивших оружие украинских военных

«Подчеркну, что часть атакующих украинских катеров действовала под прикрытием гражданских судов. Целью данной атаки была, прежде всего, месть сложившим оружие украинским военнослужащим и обвинения российской армии в уничтожении пленных», — рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Известно, что в результате морского боя шесть катеров ВМС Украины были ликвидированы. В то же время никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал.

Генерал-майор Игорь Конашенков также отметил, что во время атаки украинских катеров, над районом провокации летали стратегические беспилотники США RQ-4 Global Hawk и MQ-9А Ripper. Не исключено, что именно американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского флота РФ.

24 февраля стало известно о том, что подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС. При этом бойцы украинской национальной гвардии просто сложили оружие, однако попросили продолжить несение службы. Сейчас они обеспечивают безопасность чернобыльской зоны отчуждения и атомной станции вместе с подразделениями российской армии.

Как сообщал 5-tv.ru, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные пытаются захватить Чернобыльскую атомную электростанцию. Он назвал это «объявлением войны всей Европе».

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