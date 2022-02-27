Трамп о Путине: в ситуации с Украиной оказался умнее руководства США

Президент России Владимир Путин в ситуации с украинским кризисом оказался на порядок мудрее правительства США, которое просто не желало решать наболевшую проблему. С таким заявлением выступил 45-й американский лидер Дональд Трамп на Конференции консервативных кругов. Трансляцию вел телеканал Newsmax.

«Дело не только в том, что Путин умен, <…> но и в том, что наши лидеры глупы… Так глупы…» — резко выразился республиканец.

Кроме того, Трамп отметил, что будь он до сих пор на посту президента, никакого военного конфликта на Украине не случилось. Республиканец заверял, что сделал бы все возможное для стабилизации ситуации.

www.globallookpress / POOL

Деловая газета Взгляд напоминает, что на днях Дональд Трамп назвал гениальным решение Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. Экс-президент США уверен, что Россия поможет избавить Украину от агрессоров-нацистов.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса от украинских агрессоров. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. По данным ВЦИОМ, это решение поддерживает каждый третий опрошенный россиянин.

В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что огонь ведется только по военной инфраструктуре, причем высокоточными средствами поражения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как войска ЛДНР продвигаются вглубь Украины.

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