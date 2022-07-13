В ВСУ считают, что понадобиться им могут не только медсестры, но и секретарши, и другие сотрудницы офисов. Чем они будут полезны в зоне боевых действий — не объясняется.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

После масштабной охоты на призывников Киев переключился на призывниц. Большинству женщин вскоре запретят выезд за границу, потому что в любой момент они могут понадобиться армии.

Уже осенью встать на обязательный воинский учет обяжут украинок многих профессий. Причем не только медсестер, поваров или кинологов — как бывает в таких случаях, — но даже секретарш, менеджеров и других офисных работников.

Как они могут помочь в зоне боевых действий — непонятно. Исключение сделают только для беременных и матерей с детьми до трех лет. В случае отказа пройти военные сборы грозят штрафы и ответственность, вплоть до уголовной.

Тема:
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