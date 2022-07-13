Три этажа в месяц: кадры с места строительства микрорайона в Мариуполе

У жителей города пример этого строительства вызывает неподдельные восхищение и радость, потому что, смотря на нее, они понимают, что город восстановят, и им не придется никуда уезжать.

В Мариуполе развернулась полномасштабная стройка силами специалистов Военно-строительной компании Минобороны РФ. На площади в 115 гектаров изначально росли деревья и кусты, однако уже сейчас, спустя месяц после начала строительства, возведено несколько этажей жилых многоквартирных домов, в одном из них на первом этаже, по словам руководителей проектов, уже подключены все системы: водоснабжения, электроснабжения, канализации и прочие. На объекте побывал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

До начала строительства площадь обследовали саперы, чтобы освободить территорию от неразорвавшихся мин, оставленных ВСУ.

«На стройплощадке чуть больше тысячи человек, задействовано более 150 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно и по всем фронтам: мы выполняем и монолитные работы, и фасадные работы. Процессы запараллелены, поэтому скорость строительства такая достигается», — сказал руководитель проекта Олег Печенкин.

По его словам, это железобетонные монолитные дома с очень надежной конструкцией: у них большой запас прочности. Скорость строительства достигается за счет того, что строительные процессы идут не поочередно, как обычно, а параллельно друг с другом. Также у строителей большой опыт и наработана технология.

«Технология наработана, большой опыт строительства. Много объектов построили по РФ, люди понимают, что делать. Тем более дома типовые: за счет этого достигается скорость строительства, не влияя на качество», — говорит Печенкин.

Фасады зданий из монолитного бетона утепляются минеральной ватой, квартиры на первом этаже полностью остеклены.

До наступления холодов — до конца сентября — планируется завершить строительство 12 пятиэтажных домов на 1011 квартир, которые обеспечат жильем более 2500 человек. Строительство ведется «под ключ», в квартирах проводят все отделочные работы, на кухне устанавливают плиту и мойку.

Рабочие не жалуются на ресурсное обеспечение строительства, хотя это — одна из основных проблем на стройках, но здесь всего в достатке. Часть материалов привозят из России, инертные материалы вроде песка и щебня берут из Мариуполя.

Также к 1 сентября строители планируют сдать многофункциональный медицинский центр. Он будет специализироваться на оказании помощи больным с инфекционными заболеваниями, он очень нужен городу, так как почти ни одной инфекционной больницы не осталось.

«Очень важно, что в комплексе этого здания будет диагностический крупный центр, который будет включать компьютерную томографию, УЗИ, эндоскопический кабинет, лабораторию, реанимацию на десять коек и боксовые палаты для пациентов. То есть это современный многофункциональный комплекс, который может быть приспособлен для оказания помощи всем спектрам больных», — рассказал исполняющий обязанности главного врача Мариупольской больницы скорой медпомощи Сергей Орлеанский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны РФ показало первую с начала спецоперации построенную в Мариуполе квартиру. Жилой комплекс возводится на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна. Площадь квартиры составляет более 75 квадратных метров, в ней три комнаты. Уже выполнен косметический ремонт, и есть все необходимое, учитывая сантехнику и стеклопакеты. Всего планируется сделать 85 квартир.