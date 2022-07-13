Медалью «За отвагу» в Донецкой народной республике наградили 14-летнего Арсена Попова. В Мариуполе он разбирал завалы и спасал раненых.

Волонтером стал случайно. В городской больнице работал родственник, который предложил попробовать свои силы. Несмотря на свои 14 лет, Арсен говорит и мыслит как взрослый. Мечтает стать строителем и признается, что навсегда запомнил, как спасал раненых детей.

«Больше всего запомнились три ребенка. Первый — 13 лет, осколок в сердце. Второй — 11 лет, осколки в глаза. Третьего просто поцарапало сильно, но целый остался. Это самые запомнившиеся дни. Сложно почти не было, раненых нужно было очень быстро собирать, чтобы успеть», — вспомнил подросток.

Подросток рассказал, что их отряд состоял из восьми человек. Раненых поднимали и переносили на руках по двое и по четверо. Самым сложным был день, когда привезли сразу 20 пострадавших, среди которых были и военные, и гражданские. Арсен рассказывает: страшно не было. А вот мама очень сильно переживала за сына.

«Мам, я все понимаю, говорит, мне нестрашно. Я им там нужен, моя помощь там нужна. Я говорю, иди. День сходил, два сходил. Дождь идет, я его бужу, спрашиваю, пойдет ли. Он говорит, что пойдет. Дождь ни дождь, снег ни снег», — вспомнила мама юного спасателя Елена Коломиец.

Помочь жителям Донбасса и его защитникам может каждый из нас. Вся информация представлена на портале Pobeda.ONF.ru. Сделать перевод можно используя QR-код. Абоненты Tele-2 также могут отправить СМС с суммой на короткий номер 3030. В "Народном фронте" особо подчеркивают — помощь адресная. Мирным жителям и военным доставляют то, что им необходимо.