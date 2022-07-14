Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Освобожденные от националистов регионы Донбасса вернулись к спокойной жизни

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 149

МО РФ заявило о восстановлении централизованной власти в освобожденных регионах Донбасса

Освобожденные от националистов регионы Донбасса вернулись к спокойной жизни

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе Специальная военная операция России

Работа городских служб и рынков постепенно возвращается в штатный режим.

Централизованная муниципальная власть на освобожденных территориях Донбасса восстановлена. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки», — говорится в сообщении ведомства.

Работа городских служб и рынков постепенно возвращается в штатный режим. Военнослужащие вместе с гражданским населением активно восстанавливает привычную инфраструктуру. В регионах «верят, что скоро все закончится и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь».

Еще 3 июля глава оборонного ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР). В ходе специальной военной операции российской армии совместно с народной милицией ЛНР удалось добиться полного контроля над Лисичанском и близлежащими регионами. Одни из самых масштабных из них — это Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие рассказы жителей Лисичанска о зверствах украинских националистов.

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